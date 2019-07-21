Düşesin kardeşi James Middleton köy hayatıyla mutlu
Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın erkek kardeşi James Middleton, yaşadığı köy hayatıyla mutlu olduğunu ve daha fazlasını istemediğini söyledi.
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1İngiliz Kraliyet Ailesi’nin en gözde üyelerinden Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın erkek kardeşi James Middleton, yaşadığı köy hayatı ve yaptığı çobanlık mesleğiyle dış basında gündem oldu.
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2Tatler dergisinin ağustos sayısına kapak olan 32 yaşındaki Middleton, 23’ündeyken, kız kardeşinin tahtın varisi Prens William ile evlenmesiyle kazandığı şöhretin hayatını biraz zorlaştırdığını söyledi.
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3Okul günlerinde kendisine disleksi (okuma ve öğrenme güçlüğü) teşhisi konulduğunu, bu nedenle kendini ve yeteneklerini sorguladığını anlatan genç adam, “Birdenbire ve topluma açık bir şekilde ‘başarı mı, başarısızlık mı’ olduğum sorgulandı. Bu durum üzerinizde baskı yaratıyor” dedi.
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4Daha sonra hayatına yön vermek için izole bir yaşantıyı seçtiğini belirten Middleton, köpekleri ve sevgilisi Alizee Thevenet ile mutlu bir hayat sürdüğünü ifade etti.
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Middleton, “Yeniden James gibi hissettiğim için sevinçliyim. 13 yaşındaki halim gibi, heyecanım devam ediyor. Hayattan daha fazlasını istemiyorum” şeklinde konuştu.
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Middleton’ın Instagram hesabındaki paylaşımlarında, hayvanlara ve doğaya aşık olduğu görülüyor. İşte o paylaşımlardan bazıları...
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