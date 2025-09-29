Duştan önce su içince vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı bir etkisi var
Kan basıncı, vücudun atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvettir. Sağlıklı bir aralıkta tutulması, kalp ve beyin için hayati önem taşır. Bazı kişilerde, özellikle de düşük tansiyona yatkın olanlarda, ılık bir duş baş dönmesine neden olabilir. Duştan önce basit bir alışkanlığın kalp sağlığını desteklemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olması şaşırtıcı ve hatta çok basit gelebilir.
Ilık bir duşa girmek rahatlatıcı hissettirebilir, ancak ısı kan damarlarının genişlemesine neden olduğundan kan basıncını geçici olarak düşürebilir. Ancak duştan önce bir bardak su içmek, vücudun bu değişimi sorunsuz bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir. Su, sıcaklığa bağlı vazodilatasyon sırasında kan basıncının sabit kalması için yeterli kan hacminin sağlanmasını sağlar.