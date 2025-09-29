Duştan önce su içince vücudunuzda ne olur? Şaşırtıcı bir etkisi var

Ilık bir duşa girmek rahatlatıcı hissettirebilir, ancak ısı kan damarlarının genişlemesine neden olduğundan kan basıncını geçici olarak düşürebilir. Ancak duştan önce bir bardak su içmek, vücudun bu değişimi sorunsuz bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir. Su, sıcaklığa bağlı vazodilatasyon sırasında kan basıncının sabit kalması için yeterli kan hacminin sağlanmasını sağlar.



