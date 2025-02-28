Düşük tansiyon hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre düşük tansiyon hastaları oruç tutabilir mi?
Düşük tansiyon hastaları, tansiyon seviyeleri normalin altında seyrettiğinden iftar ve sahur arasındaki uzun açlık süresinde dikkatli olmalıdır.
DÜŞÜK TANSİYON HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?Oruç tutmanın temel amacı, dini vecibeyi yerine getirmektir ancak sağlık sorunları bulunan bireylerin oruç tutarken bu sürece uyum sağlayıp sağlayamayacağı önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve tıp uzmanlarına göre, kişinin sağlığı veya doktoru tarafından konulan yasak söz konusuysa oruç tutmama hakkı vardır. Düşük tansiyon hastaları, kan basınçlarını dengede tutmakta zorlandıklarından oruç sırasında baş dönmesi, halsizlik, çarpıntı ve baygınlık riskiyle karşılaşabilir. Bu nedenle uzman hekimle görüşerek, gün içinde sıvı dengesini korumaya yönelik tavsiyeler alarak, tansiyon değerlerini takip ederek karar vermek gerekir. Sağlık durumu elverişli ise ve doktor tarafından onay alındıysa orucun getirdiği manevi huzura katkı sağlayabilir. Ancak böyle bir hastalık durumunda bilinçli yaklaşmak, doktor gözetiminde hareket etmek ve aşırı risk almamak daha sağlıklı bir yöntemdir.
DÜŞÜK TANSİYON HASTALARI ORUÇ SÜRESİNCE NASIL BESLENMELİDİR?
Düşük tansiyon hastaları oruç süresinde doğru ve dengeli beslenerek tansiyonlarını mümkün olduğunca stabil tutmalıdır. Sahur ve iftar öğünlerinde tuz oranı makul ölçüde ayarlanmış besinlere, potasyum ve magnezyum içeren gıdalara yer verilmesi önerilir. Uzun süren açlık süresince vücudun sıvı dengesi bozulabileceğinden, sahurdan itibaren yeterli su alımı önem taşır. Muz, ıspanak ve kabak gibi potasyum açısından zengin sebze meyveler düşük tansiyonu dengeleyici etki gösterebilir. Kan şekerini hızlı yükseltip ardından hızlı düşüşe sebep olan rafine şekerli gıdalar yerine tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Protein ihtiyacını karşılarken yağlı ve ağır yemeklerden kaçınmak da faydalı olabilir. Sahurda açlık süresini mümkün olduğunca rahat geçirmek için sağlıklı yağ kaynakları ve yavaş sindirilen besinler seçmek tansiyon dengesini korumaya yardımcı olur. Uzman hekim veya diyetisyen önerileri doğrultusunda kişiye özel bir beslenme planı, düşük tansiyon hastalarının oruç tutarken daha rahat etmelerini sağlayabilir.
DÜŞÜK TANSİYON HASTALARI ORUÇ TUTARKEN HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMELİDİR?
Düşük tansiyon hastaları oruç tutarken en çok baş dönmesi, halsizlik, bayılma hissi, mide bulantısı ve ani terleme gibi semptomlara dikkat etmelidir. Bu belirtiler, vücudun susuz veya yetersiz besin alması sonucu tansiyonun daha da düşebileceğini gösterir. Aşırı yorgunluk veya görmede bulanıklık da belirgin uyarı işaretlerindendir. Kan basıncının ani şekilde düştüğü durumlarda çarpıntı veya kalp atışında düzensizlik hissedilebilir. Vücut sıvı dengesini korumakta zorlanırsa, kas krampları ya da konsantrasyon sorunları ortaya çıkabilir. Bu tür yakınmaların artması halinde oruç tutmaya devam etmek riskli olabilir. Mutlaka doktor gözetiminde hareket etmek, gündelik tansiyon ölçümlerini aksatmamak ve eğer belirtiler şiddetlenirse orucu bozmaya dair dini görüşleri incelemek önemlidir. Sağlığı tehlikeye atan durumlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili hükümleri doğrultusunda öncelik her zaman canın muhafazasıdır.
DÜŞÜK TANSİYON HASTALARI ORUÇ TUTMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE DOKTORA DANIŞMALI MIDIR?
Düşük tansiyon hastaları, oruç tutmaya karar vermeden önce mutlaka doktora danışmalıdır. Çünkü her bireyin sağlık durumu ve hastalık seyri birbirinden farklıdır; tansiyonu düşük seyreden bir kişinin bilinçsizce uzun süreli açlık ve susuzluk dönemi yaşaması ciddi sorunlara yol açabilir. Doktor, kan basıncının ne kadar düşük olduğunu, eşlik eden başka rahatsızlıklar veya kullanılan ilaçların olup olmadığını dikkate alarak en doğru yönlendirmeyi yapar. Ayrıca günlük yaşamda kullanılan tansiyon ilaçları, takviye vitaminler veya kronik hastalıklara yönelik ilaçlar oruç sırasında nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair bilgiler verir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvalarına göre, sağlık durumuna zarar gelme ihtimali olanların oruç tutması zorunlu değildir. Bu nedenle, kişisel sağlığı tehlikeye atmamak ve ibadeti bilinçli biçimde yerine getirmek amacıyla hekim görüşü almak en sağlıklı yol olarak öne çıkar.