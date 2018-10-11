Duygusal çöküntü yaşayan Selena Gomez hastaneye kaldırıldı
Uzun yıllar birlikte olduğu Justin Bieber'ın manken Hailey Baldwin ile evleneceğini duyurmasının ardından sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen kötü içerikli mesajlara dayanamayıp moral olarak çöken şarkıcı Selena Gomez'in (26), zihinsel sağlık tesisinde tedavi gördüğü iddia edildi.
-
1Son zamanlarda Caleb Stevens ile birlikte olduğu konuşulan Selana Gomez'in, geçtiğimiz iki hafta süresince iki kez hastaneye yatırıldığı iddia edildi. Dünyaca ünlü şarkıcının, şimdilerde zihinsel bir sağlık tesisinde tedavi gördüğü öne sürüldü.
-
2
Daha önce bir klinikte psikolojik tedavi gören ve hayatının sonuna kadar depresyon ve anksiyete ile mücade edeceğine inandığını söyleyen 26 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz ay Los Angeles’taki bir tıp merkezine yatmış ve buradaki kontrollerinde düşük akyuvar sayısına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.
-
3
Geçen yıl bir böbrek nakli geçiren Gomez’in, bu nakil sonrasında yaşadığı yan etkilerden ve eski sevgilisi Justin Bieber'ın kısa sürede Hailey Baldwin ile aldığı evlilik kararı sonrasında düştüğü duygusal boşluk yüzünden hastaneye kaldırıldığı da konuşulanlar arasında.
-
4
Genç şarkıcının hastaneye yatırılmasıyla ilgili bilgi veren bir başka kaynak; genç şarkıcıya ikinci hastane ziyaretinde ‘panik atak’ teşhisi konduğu ve bir an önce tedaviye başlaması gerektiğini söylüyor.
-
5Bu iddialar arasında belki de en ciddi olanı TMZ adlı magazin dergisinin ortaya attığı oldu. Dergi, Gomez’in geçmişte diyalektik davranış terapisi aldığını ve aynı türden bir tıbbi bakım gördüğünü iddia etti.
-
6Söz konusu terapiyi gören hastalarda; kendine zarar verme, intihar davranışı, depresyon, yeme bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu gibi bir dizi akıl sağlığı sorunu görülebiliyor.
-
7