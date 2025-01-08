Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz?

Birisiyle ilişki içinde olduğunuzda, o kişinin kendisini evinde hissetmesini sağlarsınız; sizi fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak güvence altına alan tek yer burasıdır. Uzun ve yorucu bir iş gününden sonra emekli olduğunuzda olmayı özlediğiniz yer burasıdır. Duygusal olarak güvenli bir ilişkide olmak biraz da böyle hissettirir. Bu tür bağlarda sadece olduğunuz kişi olarak kabul edilmezsiniz; kutlanırsınız. İlişkiler kolay veya hayal ürünü değildir; mükemmellikle ilgili değildir, sizi besleyen ve güvende hissettiren güzel ve özel bir bağ yaratmakla ilgilidir.



İşte duygusal olarak güvenli bir ilişkinin birkaç işareti: