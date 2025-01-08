Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz?

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide olmak, sınırları aşmadan olduğunuz kişi olarak kabul edilmeniz ve desteklenmeniz anlamına gelir. Bu ilişkiler güven, kırılganlık, net beklentiler, değerli görüşler ve zorlu konuşmaları ve durumları gerçek benliğiniz olarak ele alma becerisini içerir.

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz? - 1

Birisiyle ilişki içinde olduğunuzda, o kişinin kendisini evinde hissetmesini sağlarsınız; sizi fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak güvence altına alan tek yer burasıdır. Uzun ve yorucu bir iş gününden sonra emekli olduğunuzda olmayı özlediğiniz yer burasıdır. Duygusal olarak güvenli bir ilişkide olmak biraz da böyle hissettirir. Bu tür bağlarda sadece olduğunuz kişi olarak kabul edilmezsiniz; kutlanırsınız. İlişkiler kolay veya hayal ürünü değildir; mükemmellikle ilgili değildir, sizi besleyen ve güvende hissettiren güzel ve özel bir bağ yaratmakla ilgilidir.

İşte duygusal olarak güvenli bir ilişkinin birkaç işareti:

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Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz? - 2

1. SINIRLARI AŞMAYIN

Sağlıklı bir ilişkide olmak ve partnerinizle güçlü bir bağ kurmak, birbirinizin sınırlarına ve onların alan ihtiyacına saygı duyduğunuz anlamına gelir. Partnerinizin yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğu bir zamanda onun alanına girmek, güvensizlik ve itimatsızlığa işaret edebilir.

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz? - 3

2. HASSAS BİLGİLER SİZE KARŞI KULLANILMAMALI

Sağlıklı bir ilişkide partnerinize kendinizle ilgili hassas bilgiler verdiğinizde, bu size karşı kullanılmaz. İkiniz de birbirinize güvenebilir ve duygularınızı ve hassas bilgilerinizi açıkça paylaşabilirsiniz.

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz? - 4

3. SAVUNMASIZLIK

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzda, birbirinizin etrafında savunmasız olabilirsiniz. Kendi deneyimlerinizi ve travmalarınızı paylaşabilirsiniz. Bu, birbirinizi daha iyi tanımanıza ve partnerinizle güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olur.

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz? - 5

4. GÜVENDE OLUN

İlişkinizde duygusal olarak güvendeyseniz, ilişkinizin nereye gittiği konusunda kafanız karışmaz. İlişkinizin nerede durduğunu bilirsiniz.

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz? - 6

5. BAŞARILARINIZI YA DA BAŞARISIZLIKLARINIZI SAKLAMAZSINIZ

Başarısızlıklarınızı veya başarılarınızı saklamak zorunda değilsiniz; güvenli ve sağlıklı bir ilişkide olduğunuzda, başarısızlığınızı ve başarınızı paylaşmayı düşünmek veya gizlemek zorunda kalmazsınız.

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz? - 7

6. BEKLENTİLERİNİZİ KORUYABİLİRSİNİZ

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzda, partnerinizden beklentilerinizi korumaktan çekinmezsiniz. Birbirinize güvenmek kolaydır ve onlardan ne bekleyeceğinizi bilirsiniz.

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz? - 8

7. ZOR DURUMLARLA BAŞA ÇIKMA

Zor konuşmalar yapmaktan veya zor durumlarla başa çıkmaktan korkmazsınız; bu sizi zayıflatmaz; aksine, sizi güçlendirir.

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz? - 9

8. PARTNERİNİZİ MEMNUN ETMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Kendiniz olabileceğiniz bir ilişkide, partnerinizi memnun etme baskısı hissetmezsiniz ve onların beğendiklerini beğenmek zorunda kalmazsınız. Birbirinizin yanında rol yapmak zorunda kalmazsınız.

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide misiniz? - 10

9. DEĞER GÖRMEK

Duygusal olarak güvenli bir ilişkide olduğunuzda, görüşleriniz, seçimleriniz ve sözleriniz değerlidir.

10. KENDİNİZ OLABİLİRSİNİZ

Başka biri olmak için hareket etmek zorunda değilsiniz. Sağlıklı ve duygusal bir ilişkilde kendiniz gibi davranmaktan çekinmezsiniz.

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