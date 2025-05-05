Duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlere sahip olduğunuzu gösteren 6 işaret

Eğer ebeveyniniz, bir yetişkinden çok bir çocuk gibi davranıyor ve kolayca öfkeleniyorsa yalnız değilsiniz. Bu durumu ne yazık ki birçok kişi, aile ortamında deneyimliyor.

Peki, "duygusal olgunlaşmamışlık" tam olarak ne anlama geliyor? Her insanın duyguları vardır. Önemli olan, bu duyguları kontrol edebilmek ve sağlıklı şekilde yönetebilmektir. Ancak bazı insanlar, bu kontrol araçlarına sahip değiller ve tepkilerini, ölçüp tartmadan ortaya koyabiliyorlar.