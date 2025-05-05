Duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlere sahip olduğunuzu gösteren 6 işaret

Aile, sevgi ve güven duygusunun temelini oluşturan önemli bir yapıdır. Duygusal olarak olgunlaşmış ebeveynler, çocuklarıyla ideal düzeyde empati kurabilir ve sorunlarıyla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilir. Dr. Brooke Keels, duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlerin ise kendilerini 6 işaretle ele verebileceğini söylüyor.

Duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlere sahip olduğunuzu gösteren 6 işaret - 1

Eğer ebeveyniniz, bir yetişkinden çok bir çocuk gibi davranıyor ve kolayca öfkeleniyorsa yalnız değilsiniz. Bu durumu ne yazık ki birçok kişi, aile ortamında deneyimliyor.

Peki, "duygusal olgunlaşmamışlık" tam olarak ne anlama geliyor? Her insanın duyguları vardır. Önemli olan, bu duyguları kontrol edebilmek ve sağlıklı şekilde yönetebilmektir. Ancak bazı insanlar, bu kontrol araçlarına sahip değiller ve tepkilerini, ölçüp tartmadan ortaya koyabiliyorlar.

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Duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlere sahip olduğunuzu gösteren 6 işaret - 2

Dr. Psikolog Lea McMahon’a göre, duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynler, farkındalık ve empatiden yoksundurlar. Kendi ihtiyaçlarını her şeyin önüne koyarlar, etkili iletişim kuramazlar ve öngörülemez davranışlar sergilerler.

Duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlere sahip olduğunuzu gösteren 6 işaret - 3

DUYGUSAL OLARAK OLGUNLAŞMAMIŞ EBEVEYN BELİRTİLERİ

Lighthouse Dr. Brooke Keels, duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlerin aşağıdaki belirtilere sahip olduğunu ifade ediyor:

  • Durumlara aşırı veya mantıksız tepkiler verirler.
  • Çocuklarının duygularını değil, kendi beklentilerini önemserler.
  • Duyguları tarafından yönlendirilir, sık sık öfke patlamaları yaşarlar.
  • Duygusal desteği çocuklarından beklerler.
  • Davranışlarını yönetmekte zorlanırlar.
Duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlere sahip olduğunuzu gösteren 6 işaret - 4

Duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynler, çocuklarının sınırlarına saygı göstermeyebilir. Her şeyin kendileriyle ilgili olduğunu düşündükleri için çocuklarının mahremiyetine müdahale edebilir ya da onları duygusal manipülasyonla yönlendirebilirler.

Klinik psikolog Dr. Heather Stevenson, toksik ebeveynlerle aynı ortamda büyüyen çocuklarda uzun vadede şu etkilerin görülebileceğini söylüyor:

  • Düşük özsaygı
  • Bağımlı ilişkiler geliştirme
  • İnsanları memnun etme ihtiyacı
  • Duygusal destek aramakta zorlanma
  • Sınır koymakta güçlük
  • Onaylanma ihtiyacının fazlalığı
  • Terk edilme korkusu
  • Maddelerle duyguları bastırma
Duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynlere sahip olduğunuzu gösteren 6 işaret - 5

Peki ebeveynler neden bu şekilde davranıyor olabilir? Uzmanlara göre, çoğu zaman bunun kökeninde kendi çocukluklarındaki ihmal veya travmalar yatıyor. 

Dr. Keels de, bu bireylerin çocukken sağlıklı duygusal başa çıkma yollarını öğrenmediklerini, bu nedenle de yetişkinlikte benzer kalıpları sürdürdüklerini belirtiyor.

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