Duygusal zekası düşük bir partneri nasıl tanırız? 15 işaret ele veriyor

DUYGUSAL ZEKA NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Duygusal zekâ; kişinin kendi duygularını tanıma, kontrol etme ve başkalarının duygularını anlama becerisidir. Sağlıklı iletişimden çatışma çözümüne, empati kurmaktan duygusal yakınlığa kadar ilişkilerin her alanında kritik rol oynar. Ancak partnerlerden biri bu beceriden yoksunsa, ilişkide zamanla anlaşmazlıklar ve kopukluklar meydana gelebilir.