Duygusal zekası düşük bir partneri nasıl tanırız? 15 işaret ele veriyor
Günümüzde sağlıklı ilişkilerin temelini yalnızca aşk ya da uyum değil, duygusal zekâ da oluşturuyor. Ancak araştırmalar, birçok insanın, duygusal zekâ seviyesi düşük bir partnerle uzun vadeli ilişkiler yürütmekte zorlandığını gösteriyor.
DUYGUSAL ZEKA NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ
Duygusal zekâ; kişinin kendi duygularını tanıma, kontrol etme ve başkalarının duygularını anlama becerisidir. Sağlıklı iletişimden çatışma çözümüne, empati kurmaktan duygusal yakınlığa kadar ilişkilerin her alanında kritik rol oynar. Ancak partnerlerden biri bu beceriden yoksunsa, ilişkide zamanla anlaşmazlıklar ve kopukluklar meydana gelebilir.