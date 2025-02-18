Duygusal zekası yüksek insanlara özgü 3 özellik
Bir kişinin kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, hissetme ve yönlendirme kabiliyeti olarak tanımlanan duygusal zeka, günümüzde göreceli bir kavram olarak değerlendirilse de; Psychology Today yazarları, duygusal zekanın bazı yaygın belirtileri olduğunu öne sürüyor.
Uzmanlara göre, duygusal zekası yüksek olan bireyler, genellikle hayatlarından daha memnun olurlar. Bunun temel nedeni, çoğunlukla üç temel alışkanlıklarını tutarlı bir şekilde uygulamalarıdır.