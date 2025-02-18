Duygusal zekası yüksek insanlara özgü 3 özellik

Duygusal zekası yüksek bir kişi, her zaman adil ve doğru olmayan durumlarla karşılaşabileceğini kabul eder, bu nedenle sürecin tadını çıkarmayı seçer.

Tatmin kaynakları, dışsal ödüllerle sınırlı değildir, bunun yerine hayat boyu sürecek tutkularına ve hedeflerine entegre olurlar.