Dwayne Johnson: Halkın istediği buysa başkanlığa aday olurum

The Rock (Kaya) lakaplı eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbolu oyuncusu Hollywood yıldızı Dwayne Johnson anket sonuçlarının başkan adaylığını desteklemesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

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14.04.2021 - 08:23

The Rock (Kaya) lakaplı Hollywood yıldızına, 12 Nisan'da katıldığı programda başkan adaylığı soruldu. Johnson "Ülkemizi bir araya getirme gibi bir hedefim var. Ayrıca eğer halkın istediği buysa başkanlığa aday olurum" diye konuştu.





48 yaşındaki oyuncu "ABD'nin birlik olmasını sağlamada çok istekliyim. Çünkü birlik olan bir ülkenin en güçlü ülke olduğunu biliyoruz. Bunu ülkemizde görmek istiyorum" dedi.

Eski profesyonel güreşçi, hangi partiden aday olabileceği veya adaylığını ne zaman koyabileceği konusunda bir yorum yapmadı.





OLAYIN GEÇMİŞİ



Tüketici araştırmaları platformu Piplsay'in 6 Nisan'da yayımladığı anket, katılımcıların en az yüzde 46'sının Johnson'ı başkan adayı olması halinde destekleyeceğini göstermişti. 48 yaşındaki aktör, ankete ilişkin haberi paylaştığı tweet'te şu ifadeleri kullanmıştı: Kurucu Babalarımızın yaklaşık iki metre uzunluğunda, kel, dövmeli, yarı siyah, yarı Samoalı, tekila içen, pikap araba kullanan, bel çantası takan bir adamın kulüplerine katılmasını tahayyül ettiğinden emin değilim. Ama bu olursa halka hizmet etmek benim için bir onurdur.





Dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olan Johnson, daha önce de 2024 seçimlerinde ABD başkanlığına aday olabileceğinin sinyalini vermişti. Şubattaki bir röportajda "Halk isterse gelecekte başkanlık için yarışmayı düşünürüm" demişti. ABD'de ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger Kaliforniya valiliği, eski güreşçi Jesse Ventura Minnesota valiliği görevini üstlenmişti. ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagen da bir aktördü.