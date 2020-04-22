Dwayne Johnson karantinada spor salonuna kapandı

ntv.com.tr 22.04.2020 - 12:48 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 13:10
DEMİR CENNET
Evinin bahçesinde şeffaf çatılı bir çadır şeklinde kurulan spor salonuna Johnson'ın verdiği isim, Iron Paradise, yani Demir Cennet.
İçinde pek çok spor aleti barındıran spor salonu, Johnson'ın yaşam biçimini gözler önüne seriyor. Ünlü oyuncu, ilk ağırlık antrenmanını yaptığı zaman 13 yaşındaydı ama güreş efsanesi olan babası Rocky Johnson ile birlikte beş, altı yaşlarından beri spor salonuna gidiyordu.
"ÇOCUKKEN PARK YERİNE SPOR SALONUNA GİDERDİM"
Ünlü aktör bir röportajında “Diğer babalar çocuklarını oyun parklarına götürürdü. Benim babam beni spor salonuna götürdü ve götürdüğü spor salonlarında sıkının da sıkısı çalışılırdı. Ağırlıkları görmeliydiniz. Spor salonuna birlikte gitmek bizi yakınlaştıran bir deneyimdi ve bu sayede çok erken yaşta sıkı çalışmanın yerini hiç bir şeyin dolduramayacağını anladım" diye konuşmuştu.
GİŞE CANAVARI
Hızlı ve Öfkeli serisinin ünlü oyuncusu, hem 2016'da hem de 2019'da dünyanın en çok kazanan oyuncusu seçildi.
Forbes dergisi Johnson'ın yıllık 89,4 milyon dolar kazancı olduğunu açıkladı.
Johnson, tam bir gişe canavarı olarak kabul ediliyor. Geçmiş filmlerindeki gişe başarısı, gelecek filmleri için daha fazla ödeme olarak ona geri dönüyor. Ünlü aktörün rol aldığı 2013 yapımı Hızlı ve Öfkeli 6 788,7 milyon dolar, 2015 yapımı San Andreas 474 milyon dolar, Hızlı ve Öfkeli 7 filmi de 1,5 milyar dolarlık hasılat yaptı. Central Intelligence da dünya çapında 210,3 milyon dolarlık gişesiyle öne çıkarken son filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 760,4 milyon dolarlık hasılat elde etti.