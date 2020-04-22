Dwayne Johnson karantinada spor salonuna kapandı

GİŞE CANAVARI

Hızlı ve Öfkeli serisinin ünlü oyuncusu, hem 2016'da hem de 2019'da dünyanın en çok kazanan oyuncusu seçildi.

Forbes dergisi Johnson'ın yıllık 89,4 milyon dolar kazancı olduğunu açıkladı.

Johnson, tam bir gişe canavarı olarak kabul ediliyor. Geçmiş filmlerindeki gişe başarısı, gelecek filmleri için daha fazla ödeme olarak ona geri dönüyor. Ünlü aktörün rol aldığı 2013 yapımı Hızlı ve Öfkeli 6 788,7 milyon dolar, 2015 yapımı San Andreas 474 milyon dolar, Hızlı ve Öfkeli 7 filmi de 1,5 milyar dolarlık hasılat yaptı. Central Intelligence da dünya çapında 210,3 milyon dolarlık gişesiyle öne çıkarken son filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 760,4 milyon dolarlık hasılat elde etti.