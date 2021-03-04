Dwayne Johnson'dan bardak çektirme (hacamat) pozu

ntv.com.tr 04.03.2021 - 06:58
‘The Rock’ lakaplı ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, vücuduna adeta bir mabed muamelesi yaparak özenle bakıyor. Vücudunda ilk kez bardak çekme tekniğini uygulatan 48 yaşındaki Amerikalı aktör, sonucu 220 milyonluk Instagram takipçisiyle paylaştı.
"BU DİNOZORA HEP YENİ TEKNİKLER ARIYORUM"
Johnson, yaptığı esprili paylaşımda, “Her zaman bu 250 milyon yıllık dinozor vücudunu dengelemek ve en iyi hale getirmek için yeni teknikler arıyorum. İlk kez bardak çektirdim” notunu yazdı.
Ünlü oyuncu, sırtındaki kırmızı izleri gösteren fotoğrafına rağmen, görüntünün aldatıcı olduğunu belirterek, tekniğin eğlenceli olduğunu söyledi ve hayranlarını bu geleneksel tekniği uygulamaya teşvik etti.
Johnson, bu yöntemi deneyen tek ünlü değil. Daha önce de Olimpiyat şampiyonu yüzücü Michael Phelps, omuzlarına bardak çektirmişti.
BARDAK ÇEKME (HACAMAT) NEDİR?
Doğu topraklarına has bir geleneksel tedavi yöntemi olan bardak çekme, vücudun herhangi bir yerinden bardak veya benzeri bir şeyle vakum yapılarak kanın çekilmesi işlemine deniyor.
Bu işlemin yapılmasının amacı cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, kan dolaşımını artırma, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olma isteği. Ancak hacamatla ilgili araştırmalar sınırlı.
2020 yılında Forbes listesinde en çok kazanan aktör olan Dwayne Johnson, geçmişte profesyonel bir Amerikan güreşçisiydi. Spora ve vücut geliştirmeye önem veren oyuncu, zinde kalabilmek için farklı teknikleri denemekten geri kalmıyor.
Johnson, geçen ay da elektro-akupunktur terapisi yaptırırken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.
“Her ne kadar yaralanmış ya da ölmüş gibi görünsem de bu sessiz iyileşme anlarının ne kadar mükemmel olduğunu anlatamam” diyerek bugüne dek geçirdiği operasyonları sıralayan Johnson, “Sadece bir vücudumuz var ve ona iyi bakmak zorundayız” ifadesini kullandı.