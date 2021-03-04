Dwayne Johnson'dan bardak çektirme (hacamat) pozu

Fit vücudunu korumak için çok çalışan ünlü aktör Dwayne 'The Rock' Johnson, ilk kez geleneksel bardak çekme (hacamat) yöntemini uygulattı ve sonucu hayranlarıyla paylaştı.

ntv.com.tr 04.03.2021 - 06:58

Dwayne Johnson'dan bardak çektirme (hacamat) pozu - 1

‘The Rock’ lakaplı ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, vücuduna adeta bir mabed muamelesi yaparak özenle bakıyor. Vücudunda ilk kez bardak çekme tekniğini uygulatan 48 yaşındaki Amerikalı aktör, sonucu 220 milyonluk Instagram takipçisiyle paylaştı.

Dwayne Johnson'dan bardak çektirme (hacamat) pozu - 2

"BU DİNOZORA HEP YENİ TEKNİKLER ARIYORUM"

Johnson, yaptığı esprili paylaşımda, “Her zaman bu 250 milyon yıllık dinozor vücudunu dengelemek ve en iyi hale getirmek için yeni teknikler arıyorum. İlk kez bardak çektirdim” notunu yazdı.

Ünlü oyuncu, sırtındaki kırmızı izleri gösteren fotoğrafına rağmen, görüntünün aldatıcı olduğunu belirterek, tekniğin eğlenceli olduğunu söyledi ve hayranlarını bu geleneksel tekniği uygulamaya teşvik etti.

Dwayne Johnson'dan bardak çektirme (hacamat) pozu - 3

Johnson, bu yöntemi deneyen tek ünlü değil. Daha önce de Olimpiyat şampiyonu yüzücü Michael Phelps, omuzlarına bardak çektirmişti. 

BARDAK ÇEKME (HACAMAT) NEDİR?

Doğu topraklarına has bir geleneksel tedavi yöntemi olan bardak çekme, vücudun herhangi bir yerinden bardak veya benzeri bir şeyle vakum yapılarak kanın çekilmesi işlemine deniyor. 

Bu işlemin yapılmasının amacı cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, kan dolaşımını artırma, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olma isteği. Ancak hacamatla ilgili araştırmalar sınırlı.

Dwayne Johnson'dan bardak çektirme (hacamat) pozu - 4

2020 yılında Forbes listesinde en çok kazanan aktör olan Dwayne Johnson, geçmişte profesyonel bir Amerikan güreşçisiydi. Spora ve vücut geliştirmeye önem veren oyuncu, zinde kalabilmek için farklı teknikleri denemekten geri kalmıyor.

Dwayne Johnson'dan bardak çektirme (hacamat) pozu - 5

Johnson, geçen ay da elektro-akupunktur terapisi yaptırırken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

Dwayne Johnson'dan bardak çektirme (hacamat) pozu - 6

“Her ne kadar yaralanmış ya da ölmüş gibi görünsem de bu sessiz iyileşme anlarının ne kadar mükemmel olduğunu anlatamam” diyerek bugüne dek geçirdiği operasyonları sıralayan Johnson, “Sadece bir vücudumuz var ve ona iyi bakmak zorundayız” ifadesini kullandı.

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