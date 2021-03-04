Dwayne Johnson'dan bardak çektirme (hacamat) pozu

"BU DİNOZORA HEP YENİ TEKNİKLER ARIYORUM"

Johnson, yaptığı esprili paylaşımda, “Her zaman bu 250 milyon yıllık dinozor vücudunu dengelemek ve en iyi hale getirmek için yeni teknikler arıyorum. İlk kez bardak çektirdim” notunu yazdı.

Ünlü oyuncu, sırtındaki kırmızı izleri gösteren fotoğrafına rağmen, görüntünün aldatıcı olduğunu belirterek, tekniğin eğlenceli olduğunu söyledi ve hayranlarını bu geleneksel tekniği uygulamaya teşvik etti.