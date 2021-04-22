Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi

ntv.com.tr 22.04.2021 - 11:30 | Son Güncelleme : 22.04.2021 - 11:32
‘The Rock’ lakaplı ünlü aktör Dwayne Johnson, komedyen Paul Reiser’in Beverly Park’taki lüks evini 27,8 milyon dolara satın aldı.
48 yaşındaki Amerikalı oyuncu, altı yatak odalı, 12 banyolu malikaneyi nisan ayı başında aldı.
Johnson’ın yeni evinde, yeni komşuları arasında Denzel Washington, Eddie Murphy, Sofía Vergara, Sylvester Stallone ve Rod Stewart gibi isimler yer alıyor.
Lüks malikane, 14 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.
Lüks mülkün içinde tenis kortu, açık hava havuzu ve spa, kapalı havuz, büyük bir spor salonu, kayıt stüdyosu olan bir müzik odası, sinema salonu gibi akla gelebilecek her türlü olanak ve asansör yer alıyor.
Johnson, yeni evini 2019 yılında evlendiği eşi Lauren Hashian ve iki kızıyla paylaşıyor.