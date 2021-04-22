Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi

Hızlı ve Öfkeli, Sahil Güvenlik ve Jumanji gibi yapımların yıldızı olan Amerikalı aktör Dwayne Johnson, 27,8 milyon dolara lük malikane satın aldı. Dünyanın en çok kazanan aktörü olan The Rock lakaplı oyuncunun yeni evinde yok yok.

ntv.com.tr 22.04.2021 - 11:30 | Son Güncelleme : 22.04.2021 - 11:32

Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi - 1

‘The Rock’ lakaplı ünlü aktör Dwayne Johnson, komedyen Paul Reiser’in Beverly Park’taki lüks evini 27,8 milyon dolara satın aldı.

Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi - 2

48 yaşındaki Amerikalı oyuncu, altı yatak odalı, 12 banyolu malikaneyi nisan ayı başında aldı.

Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi - 3

Johnson’ın yeni evinde, yeni komşuları arasında Denzel Washington, Eddie Murphy, Sofía Vergara, Sylvester Stallone ve Rod Stewart gibi isimler yer alıyor.

Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi - 4

Lüks malikane, 14 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi - 5

Lüks mülkün içinde tenis kortu, açık hava havuzu ve spa, kapalı havuz, büyük bir spor salonu, kayıt stüdyosu olan bir müzik odası, sinema salonu gibi akla gelebilecek her türlü olanak ve asansör yer alıyor.

Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi - 6

Johnson, yeni evini 2019 yılında evlendiği eşi Lauren Hashian ve iki kızıyla paylaşıyor.

Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi - 7
Forbes verilerine göre dünyanın en çok kazanan aktörü olan Johnson’ın servetinin 320 milyon dolar olduğu biliniyor. The Rock, 2020’de 87,5 milyon dolar kazandı.
Dwayne Johnson’ın 27,8 milyon dolarlık malikanesi - 8

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