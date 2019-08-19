Dwayne 'The Rock' Johnson ile Lauren Hashian evlendi
ntv.com.tr
Dwayne 'The Rock' Johnson, 12 yıldır birlikte olduğu ve geçen yıl nikah kıydığı Lauren Hashian ile Hawaii düğünüyle evlendi.
-
1
'The Rock' lakaplı ABD’li oyuncu Dwayne Johnson, sevgilisi Lauren Hashian düğün yaptı.
-
2
47 yaşındaki aktör, evlilik haberini, Instagram’dan düğün fotoğrafları paylaşarak duyurdu.
-
3
18 Ağustos’ta Hawaii’de düğün yapan Johnson ile Hashian’ın üç yaşında Jasmine ve 15 aylık Tiana adında iki kızı bulunuyor.
-
4
2007’den beri birlikte olan çift, 2018 ilkbaharında evlenmiş ancak Hashian hamile olduğu için düğünü ertelemişti.
-
5
Johnson, düğünü erteleme haberini Rolling Stone dergisine açıklarken, “Bebek bekliyorduk. Anne düğün fotoğraflarında kocaman bir göbekle görünmek istemedi. Anne iyi görünmek istedi” ifadesini kullanmıştı.
-
6
The Rock’ın ayrıca Dany Garcia ile olan ilk evliliğinden 18 yaşında Simone adında bir kızı daha bulunuyor.