Dybala ve kız arkadaşının Corona virüs testi pozitif çıktı (Corona olan ünlü isimler)

RACHEL MATTHEWS

Son olarak Batwoman ve Frozen 2 adlı filmlerde yer alan Rachel Matthews, corona testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

26 yaşındaki genç oyuncu beş gün boyunca neler yaşadığını da gün gün anlattı.

Birinci gün: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı.



İkinci gün: Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok.

Üçüncü gün: Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok.



Dördüncü gün: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok.

Beşinci gün: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.