İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash'ten sıra dışı evlilik teklifi

Aksiyon filmlerinde ünlü film yıldızları yerine tehlikeli sahneleri canladıran Riky Ash adlı dublör, corona virüs ile mücadele eden hemşire Katrina Dobson’a (48) evlenme teklif etti.

Evlenme teklifi sırasında filmlerde kullanılan zararsız alevle kendisini yakan Ash’in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı.

Nişanlısından evlilik teklifi alan hemşire Dobson, şöyle konuştu: “Kendini ateşe verdiğinde, elini cebinde gördüm. Elini cebinden çekti ve aniden yüzüğü çıkardı”dedi.

"TEKLİF HEM DUYGULANDIM, HEM KORKTUM"

Kent'teki William Harvey Hastanesinde corona virüs biriminde çalışan Katrina, “Bunu yapmanın (evlilik teklifi) gerçekten güzel bir yoluydu. Mükemmel bir teklifti. Hem korktum hem duygulandım” diye konuştu.