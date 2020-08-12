İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash'ten sıra dışı evlilik teklifi

İngiltere’de dublörlük yapan Riky Ash (52), nişanlısına evlilik teklif etti. Teklif sırasında ateşle kendini yakan Ash, nişanlısına benzersiz bir teklif yapmak istediğini söyledi.

12.08.2020 - 16:29 | Son Güncelleme : 12.08.2020 - 16:35

İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash'ten sıra dışı evlilik teklifi - 1

İngiltere’de dublörlük yapan Riky Ash (52) ülkede sosyal medyanın gündemine oturdu. 

İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash'ten sıra dışı evlilik teklifi - 2

Aksiyon filmlerinde ünlü film yıldızları yerine tehlikeli sahneleri canladıran Riky Ash adlı dublör, corona virüs ile mücadele eden hemşire Katrina Dobson’a (48) evlenme teklif etti. 

İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash'ten sıra dışı evlilik teklifi - 3

Evlenme teklifi sırasında filmlerde kullanılan zararsız alevle kendisini yakan Ash’in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı.



İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash'ten sıra dışı evlilik teklifi - 4

"TEKLİF HEM DUYGULANDIM, HEM KORKTUM"

Nişanlısından evlilik teklifi alan hemşire Dobson, şöyle konuştu: “Kendini ateşe verdiğinde, elini cebinde gördüm. Elini cebinden çekti ve aniden yüzüğü çıkardı”dedi. 

İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash'ten sıra dışı evlilik teklifi - 5
Kent'teki William Harvey Hastanesinde corona virüs biriminde çalışan Katrina, “Bunu yapmanın (evlilik teklifi) gerçekten güzel bir yoluydu. Mükemmel bir teklifti. Hem korktum hem duygulandım” diye konuştu.

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