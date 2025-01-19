E vitamini fazlalığının bilinmeyen zararı: Beyin felci, kanama, inme

E VİTAMİNİ TOKSİSİTESİ NEDİR?

E vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve karaciğerde ve yağlı dokularda uzun süre depolanır. Bu, vücudun büyük miktarda E vitamininden kurtulmasını zorlaştırabilir ve bu da toksisite riskini artırabilir.



Bu, bir kişinin E vitamininin güvenli alımını aşması, yani günde 1100 mg'dan fazla tüketmesi durumunda olur.



Bunu yapmak, mide bulantısı, yorgunluktan beyin felci, kanama ve kas güçsüzlüğüne kadar değişen hem hafif hem de ölümcül semptomlara yol açabilir. E vitamini toksisitesi yalnızca takviyelerini aşırı dozda kullanan kişilerde olabilir ve normalde E vitamini açısından zengin yiyecekleri aşırı tüketerek elde etmek mümkün değildir. E vitamini toksisitesi, halihazırda antikoagülan veya antiplatelet kullanan kişilerde daha ciddi olabilir.



