E vitamini fazlalığının bilinmeyen zararı: Beyin felci, kanama, inme
E vitamini sağlık için çok önemlidir, kan pıhtılarının önlenmesine, hücre korumasına ve bağışıklık desteğine yardımcı olur. Badem ve ıspanak gibi yiyeceklerden elde edilen aşırı takviye alımı, mide bulantısından şiddetli kanamaya kadar değişen semptomlarla toksisiteye yol açabilir. E vitamini takviyelerine başlamadan önce her zaman bir doktora danışın. Peki, çok fazla E vitamini alımının zararı var mı? İşte yanıtı.
E vitamini, kan pıhtılarının önlenmesinde, hücrelerinizi oksidatif hasardan korumada ve bağışıklık fonksiyonunu desteklemede önemli bir rol oynayan vücut için değerli bir besindir. Ayrıca cildiniz için de oldukça faydalıdır ve harika antioksidan özellikleriyle hasar görmesini önler. E vitamini, tohumlar, kuruyemişler, sebzeler ve güçlendirilmiş gıdalar yiyerek diyete eklenebilir, ancak eksiklik durumunda takviyeler önerilir.