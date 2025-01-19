E vitamini fazlalığının bilinmeyen zararı: Beyin felci, kanama, inme

E vitamini sağlık için çok önemlidir, kan pıhtılarının önlenmesine, hücre korumasına ve bağışıklık desteğine yardımcı olur. Badem ve ıspanak gibi yiyeceklerden elde edilen aşırı takviye alımı, mide bulantısından şiddetli kanamaya kadar değişen semptomlarla toksisiteye yol açabilir. E vitamini takviyelerine başlamadan önce her zaman bir doktora danışın. Peki, çok fazla E vitamini alımının zararı var mı? İşte yanıtı.

E vitamini fazlalığının bilinmeyen zararı: Beyin felci, kanama, inme - 1

E vitamini, kan pıhtılarının önlenmesinde, hücrelerinizi oksidatif hasardan korumada ve bağışıklık fonksiyonunu desteklemede önemli bir rol oynayan vücut için değerli bir besindir. Ayrıca cildiniz için de oldukça faydalıdır ve harika antioksidan özellikleriyle hasar görmesini önler. E vitamini, tohumlar, kuruyemişler, sebzeler ve güçlendirilmiş gıdalar yiyerek diyete eklenebilir, ancak eksiklik durumunda takviyeler önerilir.

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E vitamini fazlalığının bilinmeyen zararı: Beyin felci, kanama, inme - 2

E vitamini, akciğer fonksiyonunu, beyin sağlığını, karaciğer sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir ve ayrıca çeşitli çalışmalara göre adet ağrısını hafifletebilir. Ancak, kişi bu besini badem, ayçiçeği çekirdeği, ıspanak, kivi, domates gibi doğal kaynaklardan almaya çalışmalıdır. E vitamini takviyeleri, bir uzmana danışmadan başlanmamalıdır çünkü çok fazlası tehlikeli semptomlara yol açabilen E vitamini toksisitesine neden olabilir.

E vitamini fazlalığının bilinmeyen zararı: Beyin felci, kanama, inme - 3

GÜNDE NE KADAR E VİTAMİNİ TÜKETİLMELİDİR?

Genellikle insanlara günde yaklaşık 15 mg E vitamini tüketmeleri tavsiye edilir ve güvenli kabul edilen en büyük günlük alım miktarı günde 1.100 mg'dır.

E vitamini fazlalığının bilinmeyen zararı: Beyin felci, kanama, inme - 4

E VİTAMİNİ TOKSİSİTESİ NEDİR?

E vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve karaciğerde ve yağlı dokularda uzun süre depolanır. Bu, vücudun büyük miktarda E vitamininden kurtulmasını zorlaştırabilir ve bu da toksisite riskini artırabilir.

Bu, bir kişinin E vitamininin güvenli alımını aşması, yani günde 1100 mg'dan fazla tüketmesi durumunda olur.

Bunu yapmak, mide bulantısı, yorgunluktan beyin felci, kanama ve kas güçsüzlüğüne kadar değişen hem hafif hem de ölümcül semptomlara yol açabilir. E vitamini toksisitesi yalnızca takviyelerini aşırı dozda kullanan kişilerde olabilir ve normalde E vitamini açısından zengin yiyecekleri aşırı tüketerek elde etmek mümkün değildir. E vitamini toksisitesi, halihazırda antikoagülan veya antiplatelet kullanan kişilerde daha ciddi olabilir.

E vitamini fazlalığının bilinmeyen zararı: Beyin felci, kanama, inme - 5

CİDDİ KANAMA

Yüksek dozda E vitamini alımının, gastrointestinal kanama ve intrakraniyal kanama gibi ciddi kanama olaylarına neden olabilen K vitamini türevi pıhtılaşma faktörü sentezini engellediği bilinmektedir.

E vitamini fazlalığının bilinmeyen zararı: Beyin felci, kanama, inme - 6

İLAÇLARLA ETKİLEŞİM

Aşırı miktarda E vitamini takviyesi, kan sulandırıcı aspirin ve varfarin gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Ayrıca meme kanserini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan tamoksifen ve organ nakli hastaları tarafından kullanılan bir bağışıklık baskılayıcı olan siklosporin ile etkileşime girebilirler.

E vitamini fazlalığının bilinmeyen zararı: Beyin felci, kanama, inme - 7

VÜCUTTAKİ FAZLA E VİTAMİMİNİN BELİRTİLERİ

Bulantı, baş ağrısı, ishal, karın krampları ve yorgunluk, önerilen miktardan fazlasını alan kişilerin yaşayabileceği hafif belirtilerden bazılarıdır. E Vitamini toksisitesinin ciddi belirtileri

Aşırı kanama, hemorajik inme ve prostat kanseri, çok fazla E Vitamini almanın ciddi etkilerinden bazıları olabilir.

Hafif bir E vitamini toksisitesi, takviyenin kullanımının kesilmesiyle çözülebilir. Daha ciddi komplikasyonlar tıbbi müdahale gerektirebilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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