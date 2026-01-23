Ebeveynler bağlama tutkularını çocuklarına aşılıyor, çocukları da ebeveynlerinin hayallerini yaşatıyor
23.01.2026 15:53
İHA
Eskişehirli Yaşayan Kültürel Miras Elçisi Ömer Ulutaş, son dönemlerde gençlerin bağlamaya ilgisini arttığını ve ebeveynlerin hayallerini çocuklarına yaşattıklarını söyledi.
Geleneksel Türk müziğinin önemli enstrümanlarından olan bağlama, yeni neslin ellerinde geleceğe miras bırakılıyor. Eskişehir'de bağlama eğitimi alan gençlerin sayısı gün geçtikçe hayli artıyor. Bu ilginin arka planında ise hem kültürel miras bilinci hem de ailelerin yarım kalan hayalleri yatıyor.
Kültür ve Turizm Bakalığı Yaşayan Kültürel Miras Elçisi Ömer Ulutaş, gençlerin enstrüman tercihlerine değinirken kızların elektro gitar, kalimba ve ukulele; erkeklerin ise “kültürümüzün demirbaş enstrümanı” bağlama ve kabak kemane tercih ettiklerini söyledi. Özellikle de 7 ila 20 yaş aralığındaki gençlerin ilk tercihlerinin yine bağlama olduğunu belirten Ulutaş, nedenini ise şöyle açıklıyor:
"Nedeni ise geçmişte annelerimizin, babalarımızın o zamanın şartlarında öğrenemediği bu enstrümanı çocuklarının çalmasını istemeleridir. Gençlerimizin bağlamaya eğilimi çok fazla ve çok da başarılılar. En güzel özelliği ise kendilerini ifade edebilmeleri. Bağlama çalan bir çocuk, utangaçlık duygusunu yenerek kendini çok daha iyi ifade edebiliyor."
"ÖĞRENDİKÇE HEVESİM ARTTI"
Bu şekilde bağlama eğitimine başlayanlardan birisi de Miraç Savaç. Miraç, annesinin bağlama çalma isteğini kendisi yerine getirerek bağlama öğrenmeye başlamış. Bir yıldır eğitim alan Savaş, kendi bağlama eğitimine başlamasını da şöyle ifade ediyor.
"Annem saz çalmak istiyordu ama annem çalamıyordu bana söylediler. Ben de gitar yerine bağlamayı tercih ettim. İlk zamanlarda acemiyken Cemalettin hocam bana birçok şeyi öğretti. Öğrendikçe hevesim daha da arttı, kurs günlerimi iple çekiyorum. Şimdi annemle düet yapıyoruz; ben çalıyorum, annem söylüyor. Çevremdekiler bizi gördüğünde 'Yeni düet ne zaman' diye soruyorlar"
"OĞLUM SAZ ÇALMAK İSTEDİĞİ GÜN ONDAN DAHA ÇOK HEYECANLANDIM"
Çocukluk hayalini oğlunda yaşatan anne Rabia Savaş ise oğluyla duyduğu gururu dile getirdi. Kendi denemelerinin sonuçsuz kaldığını ancak oğlunun başarısıyla kendi başarmışcasına mutlu olduğunu belirten anne Savaş, “Oğlumun ‘ben saz çalacağım’ dediği gün ondan daha çok heyecanlandım. Onunla birlikte müzik yapmak benim için çok değerli” dedi.