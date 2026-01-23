Ebeveynler bağlama tutkularını çocuklarına aşılıyor, çocukları da ebeveynlerinin hayallerini yaşatıyor

Kültür ve Turizm Bakalığı Yaşayan Kültürel Miras Elçisi Ömer Ulutaş, gençlerin enstrüman tercihlerine değinirken kızların elektro gitar, kalimba ve ukulele; erkeklerin ise “kültürümüzün demirbaş enstrümanı” bağlama ve kabak kemane tercih ettiklerini söyledi. Özellikle de 7 ila 20 yaş aralığındaki gençlerin ilk tercihlerinin yine bağlama olduğunu belirten Ulutaş, nedenini ise şöyle açıklıyor:

"Nedeni ise geçmişte annelerimizin, babalarımızın o zamanın şartlarında öğrenemediği bu enstrümanı çocuklarının çalmasını istemeleridir. Gençlerimizin bağlamaya eğilimi çok fazla ve çok da başarılılar. En güzel özelliği ise kendilerini ifade edebilmeleri. Bağlama çalan bir çocuk, utangaçlık duygusunu yenerek kendini çok daha iyi ifade edebiliyor."