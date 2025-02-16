Ebeveynleri depresyona sürükleyen sancılı süreç: Boş yuva sendromu nedir?

Ebeveynlerin rol kaybı yaşaması, suçluluk ve endişe gibi duyguların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Boş yuva sendromundan kadınların daha çok etkilendiğini ifade eden uzmanlar, bunun nedeninin ise annelik bilincinin, daha erken oluşmuş olması olarak yorumluyor.