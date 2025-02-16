Ebeveynleri depresyona sürükleyen sancılı süreç: Boş yuva sendromu nedir?
Anne ve babalar, çocukların kendi hayat düzenlerini kurmak amacıyla evden ayrılmasıyla büyük bir duygusal boşluğa düşebilirler. Bu duruma psikolojide 'boş yuva sendromu' denir. Boş yuva sendromu; üzüntü, kaygı ve korku gibi karanlık hisleri beraberinde getirebilir ancak ebeveynler, bu durumun olumlu yönlerine odaklanarak, zorlu süreci daha kolay atlatabilirler.
Ebeveynlerin rol kaybı yaşaması, suçluluk ve endişe gibi duyguların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Boş yuva sendromundan kadınların daha çok etkilendiğini ifade eden uzmanlar, bunun nedeninin ise annelik bilincinin, daha erken oluşmuş olması olarak yorumluyor.