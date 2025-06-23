Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken düştüğü 3 büyük hata: İyi niyetle yapılsa da zararı büyük

Günümüzde birçok ebeveyn, çocuklarının hayatta “başarılı” bir konuma gelememesi endişesiyle derin bir çaresizlik yaşıyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda ebeveynlerin sıkça düştüğü üç kritik hata olduğunu söylüyor.

Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken düştüğü 3 büyük hata: İyi niyetle yapılsa da zararı büyük - 1

Son yıllarda genç yetişkinlerde düşük motivasyon, duygusal istikrarsızlık ve tedavi edilmemiş bağımlılıklar söz konusu. Kimi hâlâ ailesiyle yaşıyor kimi ise ekonomik bağımsızlığını elde etmiş olmasına rağmen psikolojik sorunlarla mücadele ediyor.

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Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken düştüğü 3 büyük hata: İyi niyetle yapılsa da zararı büyük - 2

Psychology Today'e konuşan Dr. Jeffrey Bernstein, bu zorlayıcı tablo karşısında birçok ebeveynin, çocuklarına yanlış yöntemlerle yaklaştığını belirtiyor:

Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken düştüğü 3 büyük hata: İyi niyetle yapılsa da zararı büyük - 3

KURTARMAYA ÇALIŞMAK

Zor zamanlar geçiren çocuklarına maddi ya da duygusal anlamda sürekli destek olan aileler, farkında olmadan çocuklarının bağımsızlık gelişimini engelleyebiliyor. Kira ödemek, borç kapatmak gibi destekler kısa vadede çözüm sunsa da uzun vadede bağımlılığa neden olabiliyor.

Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken düştüğü 3 büyük hata: İyi niyetle yapılsa da zararı büyük - 4

SINIR KOYAMAMAK

Geçmişte yaşanan travmalar, öğrenme zorlukları ya da boşanmalar nedeniyle kendini suçlu hisseden ebeveynler, sağlıklı sınırlar koymakta zorlanıyor. Bu da hem duygusal hem de maddi açıdan istismara açık bir ortam yaratabiliyor.

Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken düştüğü 3 büyük hata: İyi niyetle yapılsa da zararı büyük - 5

AŞIRI YÖNLENDİRİCİ OLMAK

Bazı aileler, çocuklarının hayatındaki seçimlere doğrudan müdahale ederek, onları korumaya çalışıyor. Ancak bu tutum, genç yetişkinlerin kendilerini ifade etmesini zorlaştırıyor ve ebeveyn-çocuk ilişkisini zedeliyor.

Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken düştüğü 3 büyük hata: İyi niyetle yapılsa da zararı büyük - 6

Uzmanlar, toplumda başarı baskısının giderek arttığını ve sosyal medyanın bu baskıyı daha da görünür hale getirdiğini belirtiyor. Ancak her ailenin ve her bireyin yolculuğu farklı olduğunu unutmamak gerekiyor.

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