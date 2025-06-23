Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken düştüğü 3 büyük hata: İyi niyetle yapılsa da zararı büyük
Günümüzde birçok ebeveyn, çocuklarının hayatta “başarılı” bir konuma gelememesi endişesiyle derin bir çaresizlik yaşıyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda ebeveynlerin sıkça düştüğü üç kritik hata olduğunu söylüyor.
Son yıllarda genç yetişkinlerde düşük motivasyon, duygusal istikrarsızlık ve tedavi edilmemiş bağımlılıklar söz konusu. Kimi hâlâ ailesiyle yaşıyor kimi ise ekonomik bağımsızlığını elde etmiş olmasına rağmen psikolojik sorunlarla mücadele ediyor.