Ebeveynlerin gözünden karantina günleri

Corona virüs salgını nedeniyle evlerinde kendilerini ve ailelerini karantina altına alan ebeveynler, yorucu ve bir o kadar da eğlenceli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. İşte ebeveynlerin gözünden çocuklarla karantina günleri...

29.03.2020 - 12:38 | Son Güncelleme : 29.03.2020 - 12:48

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