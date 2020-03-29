Ebeveynlerin gözünden karantina günleri

Corona virüs salgını nedeniyle evlerinde kendilerini ve ailelerini karantina altına alan ebeveynler, yorucu ve bir o kadar da eğlenceli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. İşte ebeveynlerin gözünden çocuklarla karantina günleri...
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29.03.2020 - 12:38| Son Güncelleme : 29.03.2020 - 12:48
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