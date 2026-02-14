Ebru Gündeş ile Assala aynı sahnede. Hem Türkçe hem Arapça söylediler

Beyaz renkli pelerin detaylı bir tulum giyen 51 yaşındaki Ebru Gündeş'in kombinini altın sarısı takılarla tamamlaması dikkat çekti.

“ÇOK GURURLANDIM”



“Gönlümün Efendisi" şarkısının sözlerini kaleme alan Sıla Gençoğlu ise şarkının iki farklı dilde seslendirilmesiyle ilgili şu yorumu yapmıştı:

“Yıllar evvel yazdığımda söyleseler herhalde inanmazdım. Kısmetinde düet olacağı da çift lisan konuşacağı da varmış. Ne mutlu bana. Çok gururlandım, çok duygulandım.”