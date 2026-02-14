Ebru Gündeş ile Assala aynı sahnede. Hem Türkçe hem Arapça söylediler
14.02.2026 11:48
NTV - Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, meslektaşı Assala ile aynı sahnede buluştu. Riyad'da özel bir etkinlikte bir araya gelen ikili, "Gönlümün Efendisi" şarkısını söyledi.
Son dönemde İstanbul'daki konserleriyle adından söz ettiren Ebru Gündeş, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da düzenlenen özel bir etkinlikte Arap dünyasının yıldızlarından Suriyeli şarkıcı Assala Nasri ile sahne aldı.
İKİ ŞARKI SÖYLEDİLER
15 bin kişilik konserde sahneye çıkan ikili, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi.
Gündeş ve Assala'nın performansı sosyal medyada gündem olurken; konserden görüntülere binlerce yorum ve beğeni geldi.
Beyaz renkli pelerin detaylı bir tulum giyen 51 yaşındaki Ebru Gündeş'in kombinini altın sarısı takılarla tamamlaması dikkat çekti.
“ÇOK GURURLANDIM”
“Gönlümün Efendisi" şarkısının sözlerini kaleme alan Sıla Gençoğlu ise şarkının iki farklı dilde seslendirilmesiyle ilgili şu yorumu yapmıştı:
“Yıllar evvel yazdığımda söyleseler herhalde inanmazdım. Kısmetinde düet olacağı da çift lisan konuşacağı da varmış. Ne mutlu bana. Çok gururlandım, çok duygulandım.”
PROVA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Ebru Gündeş provadan kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına “Sevgili arkadaşım Assala ile Riyad Mevsimi'nde harika anılar biriktiriyoruz” notunu düşmüştü.