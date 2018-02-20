Ebru Gündeş'ten Nusret'e Saltbae göndermesi
ntv.com.tr
Saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen dönüşen Nusret Gökçe'ye Ebru Gündeş'ten gönderme geldi. İşte detaylar ve Nusret'in dünden bugüne müdavimi olan ünlü isimler...
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Ebru Gündeş
Ebru Gündeş sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafını "İşte tarihteki ilk saltbae" notuyla yayınladı. Bu paylaşım Nusret'e gönderme olarak yorumlandı.
İşte dünden bugüne Nusret'in misafiri olan ünlüler...
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli Didier Drogba, Nusret Gökçe ile buluştu. Drogba, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına İstanbul'dan Dubai'ye değişen hiçbir şey yok (From Istanbul to Dubai, nothing changes) notuyla paylaştı.
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3Saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen Nusret Gökçe, Katar'ın başkenti Doha'da Paris Saint-Germain takımını ağırladı. Takımın Brezilyalı yıldızları Neymar ve Thiago Silva ile tuzlama haraketini yapan Gökçe, o anlarda çekilen bir kareyi yaklaşık 20 milyon takipçili Instagram hesabından da yayınladı.
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4Şu sıralar futbol kariyerine Trabzonspor'da devam eden Jose Sosa da Nusret'e giden ünlüler kervanına katıldı.
Nusret Gökçe, 33 yaşındaki futbolcuya özel olarak servis yaptı. Sosa fenomen haline gelen Gökçe ile çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından da yayınlamayı ihmal etmedi.
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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızları, ünlü Türk et ustası Nusret'in Dubai'de ki restorantında yemek yedi.
Keyifli dakikalar geçirildiği gözlenilen yemek sırasında Nusret, meşhur Saltbae hareketiyle, izleyenlerle adeta görsel şölen sundu.
Romelu Lukaku, Nusret'in şovunu sosyal medya hesabından paylaşırken, Martial ve Andreas Pereira'da onlara eşlik etti.
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6Öte yandan Lukaku, Nusret ile ilgili, "İnanılmaz bir kalite. Bu gördüklerim için teşekkür ederim." yorumunda bulundu.
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BRUCE WILLISAksiyon filmlerinin yıldız ismi Bruce Willis, Nusret'in Miami'deki şubesine gitti. 63 yaşındaki Willis, restoran zincirinin sahibi Nusret'in tüm dünyada fenomen olan Saltbae hareketini de yapmayı ihmal etmedi.
Ancak Willis, ünlü hareketi kendi tarzıyla yapmayı tercih etti. Nusret, Bruce Willis'ın videosunu Instagram hesabından, 'Kentteki en iyi eti yedikten sonra Bruce amca' notuyla paylaştı.
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8Rihanna'dan Justin Bieber'a birçok yıldızla çalışan Amerikalı DJ Khaled, Nusret'in Miami'de yer alan restoranını ziyaret etti. Altın fiyatları hızla yükselirken eti altın tozuna bulayıp servis etmesiyle çok konuşulan Nusret, aynı gösteriyi DJ Khaled için de gerçekleşti.
DJ Khaled, üstü tamamen altın kaplı eti keserek şov yaptı. DJ Khaled, Nusret'in ünlü 'Salt Bae' hareketini de yapmayı ihmal etmedi.
'BİZ EN İYİYİZ'
Nusret Gökçe bu anları Instagram hesabından paylaşarak altına, "Biz en iyiyiz" notunu düştü.
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9Birçok ünlü yıldızı restoranında ağırlayan Nusret Gökçe bu kez dünyaca ünlü şarkıcı French Montana'yı ağırladı. Nusret'in müdavimleri arasına giren Montana, Tavukları Pişirmişem şarkısında oynadı. Diğer ziyaret sonrası ise ikili karşılıklı fotoğraflarını da Instagram hesaplarından paylaştı.
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10Nusret Gökçe, bu kez ABD-Miami bulunan restoranında dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin'i ağırladı. Gökçe kendisiyle özdeşleşen saltbae (Tuzlama) hareketini Kolombiyalı şarkıcıyla yaptı.
Instagram'dan 15 milyon takipçisi bulunan Gökçe o anları sosyal medyadan da yayınladı. J Balvin'in ise 23 milyon takipçisi var.
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11Nusret, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'ndeydi. Madrid'in 3-1'lik skorla kupaya uzandığı maç sonrası Ronaldo, Salah, Bale gibi yıldızlarla birlikte video ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Nusret, Sergio Ramos ile Şampiyonlar Ligi kupasını da 'tuzladı'.
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Muhammed Salah’ın sakatlanmasına sebep olan Sergio Ramos ile 'tuzlama' yapan Nusret'in bu fotoğrafı sosyal medyada bazı kullanıcılardan eleştiri aldı.
Mısır gazeteleri de ülkede bir kahraman mertebesinde olan Salah’ı sakatlayan Ramos’u yerden yere vurmuştu.
İşte Nusret'in müdavimi olan ve dünden bugüne fotoğraf paylaştığı ünlü isimler...
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DIEGO MARADONANew York ve Dubai'de bulunan restoranları birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilen Nusret'in misafiri bu kez efsane futbolcu Diego Maradona oldu. Nusret, Maradona'nın saltbae hareketi yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Türkiye'nin gururu sen Arjantin’in gururu benim" dedi.
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ROMAN ABRAMOVIÇBirçok ünlüyü restoranında ağırlayan Nusret Gökçe o isimlerle fotoğraf çekerak sosyal medyadan da yayınlıyor. Bu kareler sonrası bazı ünlülerle para karşılığı reklam yaptığı öne sürülen Nusret Gökçe Chelsea FC Spor Kulübü'nun sabihi iş adamı Roman Abramoviç'i de ağırladı. 51 yaşındaki Abramoviç ile fotoğrafını yayınlayan Nusret, "Bu da mı reklam" notunu düştü.
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DAVID BECKHAM
Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Nusret'in sıkı müdavimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Nusret'e giderek ziyafet yapan Beckham ve ailesine bu kez Nusret özel servis yaptı.
42 yaşındaki Beckham, Nusret'in kendisi için yaptığı sunumun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya oğulları Romeo ve Cruz ile kızı Harper'ı da etiketleyen Beckham, "Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi" notunu düştü.
Saltbae hareketini yapan Beckham ve ailesinin et tuzladığı görüntüleri ise Nusret kendi hesabında yayınladı.
NUSRET'TEN DAVİD BECKHAM'A ÖZEL SERVİS
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Geçtiğimiz günlerde de saltbae akımına son olarak katılan David Beckham'ın videosunu eşi Victoria Beckham sosyal medyadan yayınlamıştı
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NAOMI CAMPBELLDünyaca ünlü süper model Naomi Campbell, Nusret’in müdavimleri arasına girdi. Restoran zincirinin yeni mekanı Nusr-Et Steakhouse New York geçtiğimiz günlerde ise Naomi Campbell’i ağırladı.
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18New York Sağlık Departmanının çıplak elleriyle yemek yaptığı gerekçesiyle Nusret’e soruşturma açma haberleri gündemdeyken 90’lı yılların efsane isimlerinden 47 yaşındaki Campbell restorana giderek ‘Ottoman Steak’ ziyafeti yaptı.
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BROOKLYN BECKHAM
Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen Nusret Gökçe'nin ABD'de açtığı restorana ünlü isimler gitmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ise New York'ta bulunan restorana giden David Beckham'ın ardından bu kez oğlu Brooklyn Beckham'ın gitti.
BROOKLYN BECKHAM'DAN SALTBAE
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18 yaşındaki Brooklyn Beckham restoran ziyaretinde Nusret'le birlikte çekilen ve saltbae hareketi yaptığı videoyu Instagram hesabından da yayınladı.
BROOKLYN BECKHAM'DAN SALTBAE
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DIDDYGeçtiğimiz ay ise ünlü DJ Khaled'in evinde verdiği 42'inci yaş günü partisinde mangal başına geçen Nusret Gökçe, ünlü rapçi Diddy'nin evinde ziyafet hazırlamıştı.
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22Beverly Hills'te Diddy'e ait 14 milyon dolarlık (Yaklaşık 55 milyon TL) malikaneye giden Nusret, simokinin üzerine adının baş harfi olan 'N' işlemeli beyaz şalıyla dikkat çekmişti.
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ACUN ILICALI
Türkiye, ABD ve Dubai'de restoranları bulunan Nusret Gökçe ile sık sık dostluklarından bahseden Acun Ilıcalı eşi Şeyma Subaşı'yla birlikte geçtiğimiz günlerde Miami'ye gitmişti.
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Miami'de bulunan restoranına ziyarette bulunan Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı'nı ağırlayan Nusret Instagram hesabından Ilıcalı'nın videosunu paylaşmıştı. Ilıcalı yapılan paylaşımda,
"İlk günde yanındaydık şimdi de yanındayız. Cefasını çektik, sefasını sürüyoruz. Miami Nusret'ten selamlar" ifadelerini kullanmıştı.
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Ilıcalı, öte yandan merakla takip edilen Survivor yarışmasının geçmiş yıllarında Nusret Gökçe'yi Dominik'e davet etmişti. Yarışmacılara ödül olarak Nusret'in hazırladığı etleri sunan Ilıcalı'nın Survivor 2018'de de Nusret'i adaya davet etmesi bekleniyor.
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BEYONCE-JAY ZNusret’e geçtiğimiz günlerde ise ünlü şarkıcı Beyonce teklif yapmıştı. Posta'nın haberine göre; daha önce Amerikalı prodüktör DJ Khaled’in, Los Angeles’taki evinde verdiği partide mangal yapan Nusret bu kez Beyonce ile eşi Jay Z’ın Miami’de düzenleyeceği parti için mangal yapacağı öne sürülmüştü.
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GOMIS
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis de Fenerbahçe derbisi sonrası Nusret'te yemek yemeye gitmişti.
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28Gomis'e sarılan Nusret o anları "Adam" notuyla birçok ünlü isimle olduğu gibi yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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29İşte Nusret'in ünlü isimlerle çekildiği diğer karelerden bazıları...
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30Kıvanç Tatlıtuğ
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31Fatih Terim
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32DJ Khaled
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33Leonardo DiCaprio
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34Şahan Gökbakar
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35Edgar Davids
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36Roberto Carlos
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37Mesut Özil
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38Orhan Gencebay
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39Ricardo Quaresma
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40Oğuzhan Koç-İbrahim Büyükak
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Javier Zanetti
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42Sabri Sarıoğlu
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43Burcu Esmersoy
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44Gökhan Gönül
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45Nur Yerlitaş
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46Abdurrahim Albayrak
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47Faik Öztürk-Safiye Soyman
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48Müge Anlı
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49Mustafa Ceceli
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50Mahmut Tuncer