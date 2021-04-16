Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası: İhanete uğradım

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre; ayrılık dedikodularının çıktığı bu süreçte aslında neler yaşandığı, Ebru Gündeş’in Bodrum Aile Mahkemesi’nde açtığı boşanma davası dilekçesiyle ortaya çıktı. ABD’de süren dava ve soruşturma, çift arasında gerginliğe yol açmıştı. Aralarındaki ilk kavga 2016 Haziran’ında patlak verdi. 8 ay boyunca hiç iletişim kurmadılar. Hatta Gündeş’in iddiasına göre Zarrab, çocukları Alara’yı bir kez bile aramadı. Sürecin sonunda barışsalar da telefonda sık sık tartışmaya devam ettiler. Buna rağmen Ebru Gündeş, kızıyla birlikte 6 kez ABD’ye giderek eşiyle görüştü.







