Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları

Basketbol yıldızı Cedi Osman’la oyuncu Ebru Şahin’in birlikteliği devam ediyor. Çeşme’de tatil yapan sevgililer önceki gün bir plajda görüntülendi.

21.07.2020 - 11:11

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları - 1
Önce haklarındaki birliktelik iddialarını yalanlayan ardından Çeşme’de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman’la oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor.


Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları - 2
İkili önceki gün bir beach'te objektiflere yansıdı.


Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları - 3
Önce denize giren, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelençift, keyifli sohbetin ardından localarına geçti.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları - 4
NBA’de forma giyen basketbolcunun yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu.


Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları - 5

Cedi Osman ve Ebru Şahin’in locadaki romantik anları görüntülendi.

(Plaj fotoğrafları: Hürriyet/Deniz Boy)

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