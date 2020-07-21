Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları

Basketbol yıldızı Cedi Osman’la oyuncu Ebru Şahin’in birlikteliği devam ediyor. Çeşme’de tatil yapan sevgililer önceki gün bir plajda görüntülendi. Önce haklarındaki birliktelik iddialarını yalanlayan ardından Çeşme’de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman’la oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor. İkili önceki gün bir beach'te objektiflere yansıdı. Önce denize giren, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelençift, keyifli sohbetin ardından localarına geçti. NBA’de forma giyen basketbolcunun yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu. Cedi Osman ve Ebru Şahin’in locadaki romantik anları görüntülendi.\n(Plaj fotoğrafları: Hürriyet/Deniz Boy)