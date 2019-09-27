Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi
Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş dün gece Çırağan Sarayı’nda, evlendi.
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1Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş dün gece Çırağan Sarayı’nda, evlendi. Düğün törenine çiftin aile büyüklerinin ve dostlarının olduğu yaklaşık 50 kişi katıldı.
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Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu’nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş’un damatlığı Tom Ford’dan özel dikildi.
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3Şallı düğünden bazı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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