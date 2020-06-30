Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Kavuşmak güzeldir, sarılmak da
Küçük oğlu Pars'ı nisan ayında toprağa veren Ebru Şallı, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Şallı, oğluyla çekilen fotoğraflarına, "Kavuşmak güzeldir, sarılmak da. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim" notunu yazdı.
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30.06.2020 - 07:38| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 07:50
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl boyunca mücadele ettiği kanser hastalığına yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
9 yaşında hayata veda eden oğlunun yokluğuna alışmaya çalışan ve oldukça zor günler geçiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından Pars ile fotoğraflarını paylaştı. Oğluyla sarılarak güldükleri fotoğrafları paylaşan Şallı, "Kavuşmak güzeldir, sarılmak da. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim" notunu yazdı.
Paylaşım binlerce beğeni alırken takipçileri Şallı'ya destek mesajları verdi.
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