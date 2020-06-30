Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Kavuşmak güzeldir, sarılmak da

9 yaşında hayata veda eden oğlunun yokluğuna alışmaya çalışan ve oldukça zor günler geçiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından Pars ile fotoğraflarını paylaştı. Oğluyla sarılarak güldükleri fotoğrafları paylaşan Şallı, "Kavuşmak güzeldir, sarılmak da. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim" notunu yazdı.