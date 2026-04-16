Ebru Şallı'nın oğlu Pars'a özlemi dinmiyor. "Tek dileğim onu rüyamda görmek"
16.04.2026 13:31
NTV - Haber Merkezi
Ebru Şallı'nın küçük oğlu Pars, 16 Nisan 2020'de vefat etmişti. Oğlunun kaybıyla sarsılan ünlü isim, altıncı ölüm yıl dönümünde Pars'ı duygusal satırlarla andı.
"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"
Ünlü model Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenik düştü. 9 yaşındaki Pars, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.
Evlat acısıyla sarsılan Ebru Şallı, oğlunun hastalık sürecini "Pars'a böyle bir anı kalsın, sürekli bu konu konuşulsun istemedim. O yüzden yakın çevremiz bilsin ama büyütmeyelim dedik babasıyla birlikte. Sonrasında çocuğuma yoğunlaştım. Tam atlattık derken ve evde tedaviye devam ederken hastalık nüksetti. Ardından ilik nakli sürecine girdik. Allah hiçbir anne babaya bunu yaşatmasın, dünyanın en zor durumu..." sözleriyle anlatmıştı.
İlik nakli için oğluyla kendinde aynı doku çıktığını anlatan Şallı, Pars ile 45 gün tecritte kaldığını söylemişti. Ünlü isim, “Dışarı çıkıp ağlıyordum, onun yanında hep neşeliydim. Beni her zaman iyi görsün istediğim için böyle yaptım. 6 ay sonra hastalık nüksetti ve o süreç çok zordu. Bazen çok iyi oluyordu ama bir daha eve dönemedik” ifadelerini kullanmıştı.
"ÇOK ÖZLÜYORUM"
Pars'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren Şallı, oğlunu ölümünün altıncı yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.
Oğlunun bir dizi fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, “Kalbim, ponçiğim bir yıl daha sensiz geçti… Ben hep seninleyim canım oğlum. Çok özlüyorum çok… Tarifi yok. Bugün tek dileğim bu gece onu rüyamda göreyim. Lütfen çocuklar ölmesin artık, çok çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.
"HAYATTA DURMAYA ÇALIŞIYORUM"
Harun Tan ile evliliğinden Beren adında da bir oğlu olan Ebru Şallı, Pars'ı kaybettikten sonraki ruh halini şu sözlerle özetlemişti:
“Hayatta durmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil yaşamayanın anlayabileceği gibi bir durum yok ortada. Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum. Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe."