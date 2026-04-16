Ebru Şallı'nın oğlu Pars'a özlemi dinmiyor. "Tek dileğim onu rüyamda görmek"

Ünlü model Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenik düştü. 9 yaşındaki Pars, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

Evlat acısıyla sarsılan Ebru Şallı, oğlunun hastalık sürecini "Pars'a böyle bir anı kalsın, sürekli bu konu konuşulsun istemedim. O yüzden yakın çevremiz bilsin ama büyütmeyelim dedik babasıyla birlikte. Sonrasında çocuğuma yoğunlaştım. Tam atlattık derken ve evde tedaviye devam ederken hastalık nüksetti. Ardından ilik nakli sürecine girdik. Allah hiçbir anne babaya bunu yaşatmasın, dünyanın en zor durumu..." sözleriyle anlatmıştı.

İlik nakli için oğluyla kendinde aynı doku çıktığını anlatan Şallı, Pars ile 45 gün tecritte kaldığını söylemişti. Ünlü isim, “Dışarı çıkıp ağlıyordum, onun yanında hep neşeliydim. Beni her zaman iyi görsün istediğim için böyle yaptım. 6 ay sonra hastalık nüksetti ve o süreç çok zordu. Bazen çok iyi oluyordu ama bir daha eve dönemedik” ifadelerini kullanmıştı.