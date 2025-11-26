Ece Çeşmioğlu 35 oldu: Eşi Taner Ölmez'den aşk dolu kutlama
26.11.2025 08:48
NTV - Haber Merkezi
Taner Ölmez ile mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Ece Çeşmioğlu, bugün 35 yaşına bastı. Taner Ölmez de eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Son olarak Deha dizisinden rol alan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandırdı ve 2022'de de ilk çocukları Zeynep'i kucaklarına aldı.
İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, 2024 yılında da oğulları Hazar'a kavuştu. Çocukları için kariyerine ara veren ve onlarla ilgilenen Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım'da 35 yaşına bastı.
Zaman zaman çocukları Zeynep ve Hazar ile keyifli anlarını paylaşan Çeşmioğlu'nun doğum gününü Taner Ölmez aşk dolu bir paylaşımla kutladı.
Ünlü oyuncunun bir fotoğrafını paylaşan Ölmez, "Mutlu yıllar sevdiceğim" ifadelerini kullandı.
"ANNELİK BAMBAŞKA BİR YOLCULUK"
Öte yandan Ece Çeşmioğlu, daha önce verdiği bir röportajda annelik hakkında konuşmuş ve "Anneliği o kadar çok sevdim ki yaklaşık üç yıldır kariyerime ara verdim, onlara vakit ayırmak istedim" demişti.
İKİ AİLE DİZİSİYLE ŞÖHRETİ YAKALADI
Ekran serüvenine çocuk yaşlarda başlayan Ece Çeşmioğlu, "İki Aile" dizisinde canlandırdığı “Ceren” karakteriyle şöhreti yakaladı.
2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ünlü isim daha sonra "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yaz'ın Öyküsü", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Yuvamdaki Düşman", "Söz", "Geçen Yaz" gibi birçok projede rol aldı.