Ece Erken: Çok özledim be aşkım!

28 Ocak'ta Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı düzenleyenlerin fotoğrafını bir gün sonra sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınlamıştı.

Nikah fotoğrafını paylaşan Erken, altına şu notu düşmüştü:

"'Hayatımı' kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."