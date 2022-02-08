Ece Erken: Çok özledim be aşkım!

Haberler 08.02.2022 - 10:54 | Son Güncelleme : 08.02.2022 - 10:55
Sunucu Ece Erken'in (43) avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Yedi ay önce evlendiği 42 yaşındaki eşinin ani ölümüyle yıkılan Ece Erken zor günler yaşamaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na olan özlemi her geçen gün artan ünlü sunucu, sosyal medyadan duygularını paylaştı.
Eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Erken, paylaşımına, "Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın" notunu düştü.
28 Ocak'ta Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı düzenleyenlerin fotoğrafını bir gün sonra sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınlamıştı.
Nikah fotoğrafını paylaşan Erken, altına şu notu düşmüştü:
"'Hayatımı' kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."
Saldırının '65 bin lira' için düzenlendiği tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum" demişti.
Erken, eşinin memleketi Rize'de yapılan cenaze töreninde gözyaşı dökmüş ve tabutuna sarılmıştı. Ünlü sunucu, cenaze boyunca eşinin fotoğrafını öpmüştü.