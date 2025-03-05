Ece Gürel son dakika yeni gelişme: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu mu, nerede?

Gazetecilere açıklama yapan eşi Sezer Gürel ise eşinin evden saat 11.30’da çıktığını belirterek “14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15 gibi ben aradım, çalışıyor ama açılmıyor”18.00'e kadar telefonu açılmadı. Annesine ormana hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim." dedi.



Ece Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar Belgrad Ormanı’nda bulunurken bu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede ise hırkasına ulaşıldı.