Ece Gürel son dakika yeni gelişme: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu mu, nerede?
Yakın çevresine İstanbul’da Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyen ve üç gündür haber alınamayan Ece Gürel’le ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 36 yaşındaki peyzaj mimarını arama çalışmaları devam ederken ormanda Ece Gürel’e ait olan çanta, mont ve cep telefonu bulunmuştu. Ece Gürel’in eşi çalışmaları olay yerinden takip ederken sabah saatlerinde dalgıçlar suda arama yaptı. Peki Ece Gürel bulundu mu, son durum ne? İşte, İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’le ilgili son dakika gelişmeleri…
Kağıthane Gültepe Mahalle’sindeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrılan Ece Gürel’in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Üç gündür haber alınamayan kadını bulabilmek için arama ve kurtarma ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan eşi ve ailesi de arama çalışmalarını bölgeden takip ediyor. Hassas burunlu köpekler ve uzmanlar, arama çalışmalarını devam ettiriyor. Ece Gürel’in evden çıktıktan sonra Belgrad Ormanı’na gidebilmek için bindiği otobüsteki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Peki Ece Gürel son dakika bulundu mu, nerede? İşte, Ece Gürel’i arama çalışmalarında son durum…