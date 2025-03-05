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Ece Gürel son dakika yeni gelişme: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu mu, nerede?

Yakın çevresine İstanbul’da Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyen ve üç gündür haber alınamayan Ece Gürel’le ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 36 yaşındaki peyzaj mimarını arama çalışmaları devam ederken ormanda Ece Gürel’e ait olan çanta, mont ve cep telefonu bulunmuştu. Ece Gürel’in eşi çalışmaları olay yerinden takip ederken sabah saatlerinde dalgıçlar suda arama yaptı. Peki Ece Gürel bulundu mu, son durum ne? İşte, İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’le ilgili son dakika gelişmeleri…

Ece Gürel son dakika yeni gelişme: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu mu, nerede? - 1

Kağıthane Gültepe Mahalle’sindeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrılan Ece Gürel’in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Üç gündür haber alınamayan kadını bulabilmek için arama ve kurtarma ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan eşi ve ailesi de arama çalışmalarını bölgeden takip ediyor. Hassas burunlu köpekler ve uzmanlar, arama çalışmalarını devam ettiriyor. Ece Gürel’in evden çıktıktan sonra Belgrad Ormanı’na gidebilmek için bindiği otobüsteki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Peki Ece Gürel son dakika bulundu mu, nerede? İşte, Ece Gürel’i arama çalışmalarında son durum…

YAŞAM HABERLERİ

Ece Gürel son dakika yeni gelişme: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu mu, nerede? - 2

ECE GÜREL BULUNDU MU?

İstanbul Kağıthane’deki evinden Belgrad Ormanı’na gitmek için ayrılan ve 3 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ecel Gürel’i arama çalışmaları sürüyor.

Ece Gürel’i arama çalışmaları polisle başlarken AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda gönüllü arama çalışmalarına katılıyor.

Belgrad Ormanı’nda 28 kilometrelik geniş bir alanda arama ve tarama çalışmaları sürüyor. Arama köpekleri de Ece Gürel’e ilişkin izleri araştırıyor.

36 yaşındaki kadının evden ayrıldıktan sonra Belgrad Ormanı’na gitmek için bindiği İETT otobüsünden görüntüler ortaya çıktı.

Ece Gürel’e ait cep telefonu ve kişisel eşyalar dün (4 Mart) bulunurken bu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede hırkasının da bulunduğu öğrenildi.

Ece Gürel son dakika yeni gelişme: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu mu, nerede? - 3

ECE GÜREL SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Pazar günü kaybolan Ece Gürel, son olarak arkadaşlarıyla iletişime geçmişti. Gönderdiği mesajda “ Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım." diyen Gürel’in son olarak “Kayboldum.” yazdığı tespit edildi. Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı." yazdığı da kaydedildi.

Televizyon programına katılan annesi, kızını saat 15.00 gibi aradığını ve ulaşamadığını aktarırken saat 18:00’dan sonra ulaşamadığını ifade etti.

Ece Gürel son dakika yeni gelişme: Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu mu, nerede? - 4

Gazetecilere açıklama yapan eşi Sezer Gürel ise eşinin evden saat 11.30’da çıktığını belirterek “14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15 gibi ben aradım, çalışıyor ama açılmıyor”18.00'e kadar telefonu açılmadı. Annesine ormana hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim." dedi.

Ece Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar Belgrad Ormanı’nda bulunurken bu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede ise hırkasına ulaşıldı.

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