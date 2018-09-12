Ece Kavran’dan İstanbul Moda Haftası'nda teatral defile

Ece Kavran ilkbahar yaz 2019 koleksiyonu için “SS19 PLENUM koleksiyonunun her parçasında bütünlenme ve tamamlanmayı görüyoruz. Vücudu önce kas, kemik, organ yani parçalar halinde ele alarak ve bu parçalardan bütüne, insana giderek tasarladım tüm modelleri. URUN’un imzası kalıbında ve dikişinde. Tasarımlar kalıptan modele ve tekrar modelden kalıba bir yolculuk ile tasarlanıyor. PLENUM koleksiyonu tümden tüme, bütünden bütüne seyrelerek tamamlanmanın resmi, tüm modellerde bu seyrelme ve tamamlanma döngüsü hâkim” ifadesini kullandı.