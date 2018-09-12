Ece Kavran’dan İstanbul Moda Haftası'nda teatral defile
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Ece Kavran’ın URUN markasına ait ilkbahar yaz 2019 koleksiyonu “Plenum”, Mercedes Benz Istanbul Fashian Week (İstanbul Moda Haftası) kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen teatral bir defileyle görücüye çıktı. Koleksiyon, klasik müzik orkestrası ve semazen gösterisi eşliğinde sunuldu. Koleksiyonda sıradışı aksesuarlar öne çıktı.
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Ece Kavran’ın URUN markasına ait ilkbahar yaz 2019 koleksiyonu “Plenum”, Mercedes Benz Istanbul Fashian Week (İstanbul Moda Haftası) kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta yapılan defileyle tanıtıldı.
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Hakimiyetin parçalarda olduğu Plenum koleksiyonundaki her parça kas ve kemikten başlayan ve bütüne vücuda ulaşan bir yolculuğu anlatıyor.
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URUN’un her koleksiyonunda öne çıkan elbiseler İlkbahar yaz 2019 koleksiyonunda aksesuarlarla tamamlanıyor.
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Ece Kavran ilkbahar yaz 2019 koleksiyonu için “SS19 PLENUM koleksiyonunun her parçasında bütünlenme ve tamamlanmayı görüyoruz. Vücudu önce kas, kemik, organ yani parçalar halinde ele alarak ve bu parçalardan bütüne, insana giderek tasarladım tüm modelleri. URUN’un imzası kalıbında ve dikişinde. Tasarımlar kalıptan modele ve tekrar modelden kalıba bir yolculuk ile tasarlanıyor. PLENUM koleksiyonu tümden tüme, bütünden bütüne seyrelerek tamamlanmanın resmi, tüm modellerde bu seyrelme ve tamamlanma döngüsü hâkim” ifadesini kullandı.
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Defileye Engin Öztürk, Zeynep Demirel, Özgür Masur, Ebru Kohen gibi isimler katıldı.
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Kavran, URUN markasının her parçasında vermek istediği bütün olma, öze, aşka dönme mesajlarını dev ve teatral bir performansla klasik müzik orkestrası ve semazen gösterisi eşliğinde sundu.
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7İşte defileden yansıyan kareler...
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