Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez nişanlandı

1 Adeyyo şarkısı YouTube'da 150 milyonu aşan ve son şarkısı Dibine Dibine ile müzik listelerinin zirvesinde yer alan Ece Seçkin pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nişanlandı.

2 Seçkin'in evinde gerçekleşen ve hazırlıkları üç gün boyunca devam eden törende kullanılan tüm güller Güney Afkira’dan özel olarak getirildi. Nişan töreninde yüzükleri Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Örnek takarken, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

3 27 yaşındaki Seçkin, nişan töreni ile ilgili heyecanını, şu sözlerle dile getirdi: “Bugün çok heyecanlıyım. Evlilik yolunda ilk adımı atıyorum şu an da. Kendime ve Çağrı’ya mutluluklar diliyorum. Bütün ailem, sevdiklerim yanımda."