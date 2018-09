Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez nişanlandı

27 yaşındaki Seçkin, nişan töreni ile ilgili heyecanını, şu sözlerle dile getirdi: “Bugün çok heyecanlıyım. Evlilik yolunda ilk adımı atıyorum şu an da. Kendime ve Çağrı’ya mutluluklar diliyorum. Bütün ailem, sevdiklerim yanımda."

4

"Konser yoğunluğumdan dolayı uzun zaman sonra tüm aileyi burada görmek çok güzel. Her ayın 15’i benim için her zaman uğurlu olmuştur. Her şey hayal ettiğimden daha da güzel oldu.”