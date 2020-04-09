Ecem Karaağaç'ın 'enerji yüklemesi' vaadiyle istismar davasında karar

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç’ı ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın’ diyerek istismar eden İbrahim Halil G. 10 yıl hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

09.04.2020 - 08:39

Eski Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı, programa katılmadan önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyerek kandıran ve hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından 31 yıl hapis istemiyle dava açılan İbrahim Halil G'nin yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada İbrahim G.'nin Karaağaç'a yönelik cinsel saldırı suçu yönünden beraatına karar verildi.

Ancak sanık, dini inanç ve duyguların istismarıyla 2017 yılının Ağustos ayından 2018 yılının Ocak ayına kadar farklı seferlerde 88 bin 829 TL para alıp Karaağaç'ı dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca zanlının şantaj suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası ile de cezalandırılmasına hükmedildi. İbrahim G., toplamda 10 yıl hapis 125 bin lira para cezası aldı.

Ne olmuştu?

Ecem Karaağaç, Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan etti. Bu paylaşımını gören bir takipçisi ise Ecem Karaağaç'ın birinci olabileceğini iddia ederek bir teklifte bulundu.  Söz konusu şahıs Karaağaç'a, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, Survivor'da birincilik karşılığında teklifini kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu. Ancak tavsiye edilen sözde "Enerji yükleyen" şahısın niyeti başkaydı. Sözde uzman kişi, enerji verme vaadiyle Ecem'le birliktelik yaşadı.  Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.

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