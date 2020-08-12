İngiliz şarkıcı Ed Sheeran baba oluyor

Daha önce özel hayatına daha çok vakit ayırabilmek için müzik kariyerine bir süre ara verdiğini açıklayan İngiliz şarkıcı ve eşinin corona virüsü salgını nedeniyle uzun süre mutlu haberi gizli tuttuğu belirtildi.

The Sun’a konuşan ikiliye yakın bir kaynak, “Ed ve Cherry çok mutlu. Karantina dönemi çok fazla görünmemek ve bu durumdan bahsetmemek için mükemmel bir sebep oldu. Ancak artık sona yaklaştıkları için sevdikleriyle paylaşmaya başladılar. Evlerinde son hazırlıkları yapıyorlar, bebeğin yaz sonunda doğması bekleniyor” dedi.





