Ed Sheeran: Çevremde kalabalıktan hoşlanmıyorum

İngiliz şarkı yazarı ve yorumcusu Ed Sheeran, arkadaş sayısını azalttığını vurgulayarak "Çevremde kalabalık olmasından hoşlanmıyorum" dedi.
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Dünyaca ünlü müzisyen Ed Sheeran, The Sun gazetesinin sorularını yanıtladı.
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Ünlü olduktan sonra kaygı bozukluğu yaşadığını söyleyen 28 yaşındaki şarkıcı, “Sekiz yıldız bu sektördeyim. Kulağa biraz ironik gelse de, çevremde kalabalık olmasından hoşlanmıyorum." dedi.
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"İnsanlarla konuşmamda bir sıkıntı yok" diyen Ed Sheeran "Ama üzerimde toplanan bakışlar ve fotoğraflarımın çekilmesi, bana garip hissettiriyor” ifadelerini kullandı.
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Bu gibi durumlarda bir hayvanat bahçesi sakini gibi hissettiğini belirten Sheeran, “Arkadaş sayımı da dörde indirdim. Böylece hepsine güvenebiliyorum” açıklamasını yaptı.
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Geçtiğimiz yıl Ed Sheeran'ın müzik şirketi dünyaca ünlü şarkıcının yıllık gelirini 27 milyon pound (215 milyon TL) olarak açıklamıştı.