Ed Sheeran mini köyünü kurdu
İngiltere’deki Framlingham adlı kasabaya 2012’denberi yatırım yapan şarkıcı Ed Sheeran, dördüncü evini de satın alarak mini bir köy kurdu. Şarkıcı, bölge içine ayrıca bir pub, yüzme havuzu ve şapel de yaptırdı.
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, aynı mahalleden dördüncü evini de alarak, kendisine minik bir köy kurdu.
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Dördüncü evini 875 bin sterline (yaklaşık 6,14 milyon TL) satın alan 28 yaşındaki sanatçının kurduğu mini köyün değeri 3.7 milyon sterlin (yaklaşık 26 milyon TL).
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Yıllardır karşılaştığı bürokratik engelleri geçtiğimiz haftalarda aşan ünlü şarkıcı, uzun zamandır hayalini kurduğu ‘köy’üne kavuştu.
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İngiltere Suffolk’ta bulunan Framlingham kasabasına 2012’den beri yatırım yapan Sheeran ilk evini 895 bin sterline satın aldı.
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Şarkıcı, aynı yıl, 16. yüzyıldan kalma bir ev için 450 bin sterlin ödedi.
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Eylül 2016’da dört yatak odalı evi 925 bin sterline satın aldı.
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Ekim 2017’de 525 bin sterline iki odalı bungalov satın aldı.
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Sanatçı, bölge içine ayrıca bir pub, yüzme havuzu ve şapel de yaptırdı.