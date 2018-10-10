Ed Sheeran’ın yıllık kazancı açıklandı

Yazar ve yorumcu Ed Sheeran'ın müzik şirketi dünyaca ünlü şarkıcının yıllık gelirini 27 milyon pound (215 milyon TL) olarak açıkladı.
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İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın şirketi, ünlü müzisyenin geçtiğimiz yıl 27 milyon pound (215 milyon TL) kazandığını açıkladı.
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Böylece Sheeran’ın günde 75 bin pound (600 bin TL) kazandığı anlaşıldı.
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27 yaşındaki sanatçının en çok Facebook ve Instagram’dan para kazandığı bildirildi.
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Ülkesine yüklü bir vergi ödeyen şarkıcı, ‘Dünyanın en çok kazanan 10 müzisyeni’ listesine girip, yıllardır bir numara olan Adele’i de tahtından etti.
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Ed Sheeran, 2017 Mart'ında çıkan "Divide" albümüyle yılın en çok satan şarkıcısı olmuştu.