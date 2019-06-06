Eda Ece ile Buğrahan Tuncer birlikteliği

Yasak Elma dizisinin Yıldız karakteri Eda Ece Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile yeni birlikteliğe yelken açtı.
-
Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece ile Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer aşk yaşıyor.
-
28 yaşındaki Ece'nin tribünden sevgilisinin maçını takip ettiği anlar televizyona yansırken bu görüntüler dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
-
Ece ile Tuncer geçtiğimiz günlerde ise bir AVM'de amatör bir kamera tarafından görüntülendi.
-
İkili sosyal medyadan da birbirlerini takip ediyor. Tuncer'in onaylı Instagram hesabında yaklaşık 5 bin takipçisi bulunurken, Ece'nin ise takipçi sayısı 950 bin.
-
Ece daha önce verdiği bir röportajda, “Nasıl birine aşık olursunuz?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı: “Zeki insanlara büyük hayranlık duyarım.”