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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer birlikteliği

Yasak Elma dizisinin Yıldız karakteri Eda Ece Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile yeni birlikteliğe yelken açtı.

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    Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece ile Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer aşk yaşıyor.


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    28 yaşındaki Ece'nin tribünden sevgilisinin maçını takip ettiği anlar televizyona yansırken bu görüntüler dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.


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    Ece ile Tuncer geçtiğimiz günlerde ise bir AVM'de amatör bir kamera tarafından görüntülendi.


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    İkili sosyal medyadan da birbirlerini takip ediyor. Tuncer'in onaylı Instagram hesabında yaklaşık 5 bin takipçisi bulunurken, Ece'nin ise takipçi sayısı 950 bin.
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    Ece daha önce verdiği bir röportajda, “Nasıl birine aşık olursunuz?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı: “Zeki insanlara büyük hayranlık duyarım.”
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