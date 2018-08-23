NTV

Eddie Murphy'nin 10’uncu çocuğu yolda

Beş kadından dokuz çocuğu olan ünlü oyuncu Eddie Murphy, 10’uncu kez baba olmaya hazırlanıyor.

  • 1

    ABD'li oyuncu Eddie Murphy'nin (57), kendisinden 18 yaş küçük olan 6 yıllık sevgilisi Paige Butcher (39), önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi.

  • 2

    Avustralyalı modelin büyüyen karnı, hamile iddialarını güçlendirdi. ABD basını hamileliğin artık gizlenemediğini yazdı.

  • 3

    Butcher, birkaç hafta önce kızı Izzy ile Beverly Hills’te görüntülendiğinde de göbeğindeki şişlik belli oluyordu.

  • 4

    Ünlü model karnını elindeki poşetle örtmeye çalışmıştı.

  • 5

    İddialar doğruysa bu, Eddie Murphy'nin 10'uncu çocuğu olacak. 

  • 6

    2012’de bu yana birlikte olan çiftin 3 Mayıs 2016’da doğan bir kızı bulunuyor.

  • 7

    Eddie Murphy'nin beş kadından dokuz çocuğu var. Aktörün en büyük çocuğu 28 yaşında.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin