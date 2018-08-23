Eddie Murphy'nin 10’uncu çocuğu yolda
Beş kadından dokuz çocuğu olan ünlü oyuncu Eddie Murphy, 10’uncu kez baba olmaya hazırlanıyor.
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ABD'li oyuncu Eddie Murphy'nin (57), kendisinden 18 yaş küçük olan 6 yıllık sevgilisi Paige Butcher (39), önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi.
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Avustralyalı modelin büyüyen karnı, hamile iddialarını güçlendirdi. ABD basını hamileliğin artık gizlenemediğini yazdı.
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Butcher, birkaç hafta önce kızı Izzy ile Beverly Hills’te görüntülendiğinde de göbeğindeki şişlik belli oluyordu.
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Ünlü model karnını elindeki poşetle örtmeye çalışmıştı.
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İddialar doğruysa bu, Eddie Murphy'nin 10'uncu çocuğu olacak.
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2012’de bu yana birlikte olan çiftin 3 Mayıs 2016’da doğan bir kızı bulunuyor.
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Eddie Murphy'nin beş kadından dokuz çocuğu var. Aktörün en büyük çocuğu 28 yaşında.