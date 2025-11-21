Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram 40 oldu: Doğum gününde duygusal paylaşım
21.11.2025 16:48
NTV - Haber Merkezi
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, bugün 40 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, doğum gününde kaybettiği babasını unutmadı.
"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Edip Akbayram, Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninin ardından Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
DÖRT FARKLI FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Babasının vefatı sonrası zor günler geçiren Türkü Akbayram, 21 Kasım'da 40 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, doğum gününde kaybettiği babasını unutmadı.
"BU SONDU"
Edip Akbayram ile dört faklı yılda çekilen fotoğraflarını paylaşan Türkü Akbayram, 2024'teki baba kız fotoğrafına "Bu sondu" notunu düştü.
Babasının izinden giderek şarkıcı olan Türkü Akbayram'ın doğum günü için paylaştığı kareler takipçilerini duygulandırdı.
"HER AN SENİNLEYİM"
Birkaç ay önce sahnelere dönen Türkü Akbayram, Ayvalık konserinde babasını anmıştı. Babasını çok özlediğini söyleyen Akbayram, "Her daim, her an kollarının altında ışığınla benimlesin, seninleyim" ifadelerini kullanmıştı.