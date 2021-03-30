Edirne'de ciğer bayramı: Dört ay sonra kapılarını açtılar

İş yerlerinin açılmasıyla birlikte müşterilerini ağırlamaya başladıklarını ve bunun özlenen tablo olduğunu belirten Dinar, Tam 4 aydan bu yana iş yerlerimiz kapalıydı, tabi paket servisi yapan arkadaşlarımız açıktı. İşimizi özlemiştik, şimdi artık bugünden itibaren yeni bir düzene geçtik, oturarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık, özlediğimiz bir tablo. Biz bunun devam etmesini istiyoruz, mübarek ramazan ayında tedbirlerin daha çok sıkılaştırılması, vatandaşlarımızın maske, hijyen kurallarına tamamen uyarak, bayramda bütün mekanlarımızın tamamının açılmasını istiyoruz ve biz esnaflar olarak inşallah 2 bayramı bir arada kutlarız" dedi.