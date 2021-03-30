Edirne'de ciğer bayramı: Dört ay sonra kapılarını açtılar

DHA 30.03.2021 - 15:01
Ülke genelinde tüm illerde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile açılacağının duyurulmasının ardından Edirne'nin meşhur tava ciğercileri bu sabah, ciğer tavalarını ısıtıp müşterilerini iş yerlerinde ağırlamaya başladı.
Kentin adıyla anılan meşhur tava ciğerini özleyenler soluğu ciğerci işletmelerinde aldı.
Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, iş yerlerinin açmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.
İş yerlerinin açılmasıyla birlikte müşterilerini ağırlamaya başladıklarını ve bunun özlenen tablo olduğunu belirten Dinar, Tam 4 aydan bu yana iş yerlerimiz kapalıydı, tabi paket servisi yapan arkadaşlarımız açıktı. İşimizi özlemiştik, şimdi artık bugünden itibaren yeni bir düzene geçtik, oturarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık, özlediğimiz bir tablo. Biz bunun devam etmesini istiyoruz, mübarek ramazan ayında tedbirlerin daha çok sıkılaştırılması, vatandaşlarımızın maske, hijyen kurallarına tamamen uyarak, bayramda bütün mekanlarımızın tamamının açılmasını istiyoruz ve biz esnaflar olarak inşallah 2 bayramı bir arada kutlarız" dedi.
İşyerlerinin açılmasının sevindirici olduğunu söyleyen ciğerci Kemal İmrak, "Şu an beklediğimiz an geldi gibi görünüyor, bunun sevincini yaşıyoruz. İş yerlerimizin açılması sevindirici, vatandaşların maskeye, mesafeye bir birlerine saygı göstererek bu virüsü başımızdan bir an önce def ederiz diye düşünüyorum" diye konuştu.
Ciğer yemeyi çok özlediğini ve açıldığı gibi hemen yemeye geldiğini söyleyen Ali Ceviz, "Yaklaşık 1 senedir paket servisiyle ciğer yiyebildik, özlemişiz. Çok özledik açıldığı gibi hemen geldik. Paket olarak yediğimiz ile masada sıcak yemek farklı oluyor" dedi.