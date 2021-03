Edirne'de ciğer bayramı: Dört ay sonra kapılarını açtılar

İşyerlerinin açılmasının sevindirici olduğunu söyleyen ciğerci Kemal İmrak, "Şu an beklediğimiz an geldi gibi görünüyor, bunun sevincini yaşıyoruz. İş yerlerimizin açılması sevindirici, vatandaşların maskeye, mesafeye bir birlerine saygı göstererek bu virüsü başımızdan bir an önce def ederiz diye düşünüyorum" diye konuştu.