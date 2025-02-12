Edirneli çift 40 yıldır aralıksız yazıyor: Geçmişi hatırlamak isteyen onlara soruyor
Edirne'nin Keşan ilçesinde çiftçi Kamuran Kurnaz (72), 40 yıldır düzenli olarak günlük tutuyor. Kurnaz, çevresinde yaşanan doğum, ölüm, düğün, hava durumu gibi olayların yanı sıra döviz, hububat, gübre ve yem fiyatlarına da günlüğünde yer veriyor.
Keşan'da yaşayan evli ve 4 çocuk babası Kamuran Kurnaz, 22 Şubat 1985 tarihinden bu yana 40 yıldır çevresinde olup bitenleri detaylı olarak günlüğünde kaleme alıyor. Günlüğünde düğün, vefat, hava durumu, iklim olayları, önemli haberler, döviz, hububat, gübre ve yem fiyatlarına da yer veren Kurnaz, yazdıklarını bir kitapta toplamak istiyor.