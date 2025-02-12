Edirneli çift 40 yıldır aralıksız yazıyor: Geçmişi hatırlamak isteyen onlara soruyor

"İKLİM OLAYLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER OLDU"

Küresel ısınmaya bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklim olaylarında büyük değişiklikler olduğunu belirten Kurnaz, "İklimlerde büyük değişiklikler var. Geçmiş yıllarda 2000’lere kadar olan kar yağışları daha fazlaydı. Bele kadar kar yağar, günlerce kar toprakta kalırdı. Toprakta kar suyunu emer bereketli olurdu. Bu bölgede son yıllarda iklim çok kurak geçiyor. Bunun önümüzdeki yıllarda daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu durum bütün insanları etkileyecektir. Bunun tek çaresi de yeşil örtünün çoğaltılması, ağaçlandırılmanın devam ettirilmesi. Bu nedenle herkesi ağaç dikmeye davet ediyorum. Bu konuda çok duyarlı olmalıyız. Topraklarımızı korumalıyız" dedi. Kurnaz, ömrünün sonuna kadar günlük tutmaya devam edeceğini kaydederek, tuttuğu günlüklerin geçmişe ışık tutması ve geleceğe yön vermesi için yazılarını kitaplaştırmak istediğini de söyledi.