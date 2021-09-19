Edis'ten Eurovision'a yeşil ışık

İNGİLİZCE ALBÜM ÇIKARACAK

Şarkıcı ayrıca ekim ayından sonra İngilizce albüm çıkarmak için hem Londra'ya hem de Los Angelas'a gideceğini ve kimsenin kendisine hayal satmadığını anlatıp, "Üç-dört ay kadar Türkiye'de olmayacağım. Arada gidip geleceğim. İngilizce albümüm için Los Angeles ve Londra'da olacağım. Aleyna ile aynı şirketteyiz o da güzel gidiyor, onun şarkılarını dinliyorum. O da benimkileri dinliyor, koalisyon yapıyoruz. Ben de altı aydır çalışıyorum şarkılarım güzel, profesyonel bir ekip var, sıradan insanlarla çalışmıyoruz, birileri bize hayal vaat etmiyor. Sonuçta o şirketten yatırım almak kolay değil, bu konuda bazen üstümüze geliniyor. eleştiriler olacaktır ama bu aşama bile kıymetli. Olacağına inanıyorum, yoksa bu işe girmem" diye konuştu.