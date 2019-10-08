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Edward Norton'dan yıllar sonra Brad Pitt itirafı

ntv.com.tr

Kült film Dövüş Kulübü'nün (Fight Club) başrol oyuncusu Edward Norton yıllar sonra rol arkadaşı Brad Pitt'le çektikleri bir sahne hakkında itirafta bulundu.

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    David Fincher’ın yönettiği 1999 yapımı kült film Dövüş Kulübü (Fight Club) başrol oyuncusu Edward Norton yıllar sonra filmle ilgili bir itirafta bulundu.

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    The Tonight Show’a katılan Norton, 20’nci yılını kutlayan filmin diğer başrol oyuncusu Brad Pitt’in kulağına çekimlerde gerçekten yumruk attığını ve Pitt’in de gerçek tepki gösterdiğini anlattı.

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    Norton, “Bu, filmdeki ilk yumruktu ve ben onun kulağına vurdum. David Fincher, bana geldi ve ‘Vur ona, bir yerden bağlantı kur onunla’ dedi. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ve kulağına vurdum” ifadesini kullandı.

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    Norton, “Brad, filmde ‘Neden kulağım?’ diye soruyor. İşte o gerçek!” şeklinde konuştu.

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    Chuck Palahniuk tarafından yazılmış olan aynı isimli roman üzerinden çekilen Dövüş Kulübü, gösterildiği yıl, 100 milyon dolarlık hasılat elde etti.

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