Efes Antik Kenti kazılarında sıradışı tarihi eser bulundu

Cadde üzerinde bu yıl yapılan çalışmalar sırasında bulunan mermer küvetin M.S. 1. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Bulunan mermer küvetin antik dönemde hamam ve yıkanma kültürünün önemine dair bilgiler verdiği aktarıldı. "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, Roma döneminde bu kültürle ilgili büyük anıtsal yapılar inşa edildiğini, bunlardan en önemlilerinden birinin yine Efes'teki Liman Hamamı olduğunu ifade etti.

Aybek, caddedeki geç dönem tamiratlarında kentin önceki dönemlerine ait eserlerin devşirme olarak kullanıldığını aktararak "Ekibimiz, küvetin bir çeşme yalağı olarak devşirildiğini tespit etti. Normalde kırıkların, kesiklerin bulunmaması gerekirken küvetin formu değiştirildiği, üstten suyun girişi ve alttan çıkışı için iki delik açıldığını görüyoruz." dedi.