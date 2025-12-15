Efes Antik Kenti kazılarında sıradışı tarihi eser bulundu
15.12.2025 18:01
AA
Efes Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait mermer küvet ile erkek heykeli bulundu.
GELECEĞE MİRAS SONSUZ EFES
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında ören yerinde yeni ziyaret alanları ve gezi rotaları oluşturulurken yeni buluntular da gün yüzüne çıkıyor. Stadyum Caddesi'ndeki çalışmalar sırasında, Efes'in Romalı zengin ailelerinin yaşadığı Yamaç Evlerine ait olduğu değerlendirilen mermer küvet bulundu.
ROMALILARIN HAMAM KÜLTÜRÜ
Cadde üzerinde bu yıl yapılan çalışmalar sırasında bulunan mermer küvetin M.S. 1. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Bulunan mermer küvetin antik dönemde hamam ve yıkanma kültürünün önemine dair bilgiler verdiği aktarıldı. "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, Roma döneminde bu kültürle ilgili büyük anıtsal yapılar inşa edildiğini, bunlardan en önemlilerinden birinin yine Efes'teki Liman Hamamı olduğunu ifade etti.
Aybek, caddedeki geç dönem tamiratlarında kentin önceki dönemlerine ait eserlerin devşirme olarak kullanıldığını aktararak "Ekibimiz, küvetin bir çeşme yalağı olarak devşirildiğini tespit etti. Normalde kırıkların, kesiklerin bulunmaması gerekirken küvetin formu değiştirildiği, üstten suyun girişi ve alttan çıkışı için iki delik açıldığını görüyoruz." dedi.
KAZI EKİBİ TESADÜFEN BULDU
Stadyum Caddesi'nde bulunan diğer önemli eser ise yontulmuş erkek heykeli oldu. Heykelin üslup özelliklerinin M.Ö. 1. yüzyıl - M.S. 1. yüzyıl arasında bir döneme ait olduğu düşünülüyor. Heykel ters çevrilerek yol kaplama taşı olarak kullanılmış şekilde bulundu. Kazı ekibi yol kotunu düzeltmek için çalışmalar yaparken esere tesadüfen rastladı. Heykelin 123 x 50 santimetre ölçülerinde olduğunu ifade eden Aybek, "Efes Müzesi'nin harikulade koleksiyonuna bir değer katacak eser olarak şu anda müzede yerini aldı." şeklinde ifade etti.