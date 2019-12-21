Efsane oyuncu Anna Karina'ya veda

Geçen hafta hayatını kaybeden, Fransız Yeni Dalga ve Godard filmleriyle ünlenen Danimarka asıllı Fransız oyuncu, yazar ve yönetmen Anna Karina son yolculuğuna uğurlandı.
79 yaşında hayata veda eden oyuncu için bugün Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Chapelle de l'Est'te tören düzenlendi.
Karina, cenaze töreninin ardından Pere Lachaise mezarlığına defnedildi.
Karina'nın eşi Dennis Berry'nin de hazır bulunduğu cenazeye pek çok ünlü isim katıldı. Katılımcılardan Fransız oyuncu Marion Cotillard, Berry'yi böyle teselli etti.
İşte Anna Karina'ya veda töreninden yansıyanlar...
Kanadalı oyuncu Gabrielle Lazure
Fransız aktör Charles Berling
Anna Karina'nın eşi Dennis Berry ve oyuncu Marion Cotillard
Fransız oyuncu Lea Seydoux
Fransız oyuncu Macha Meril
Şarkıcı ve besteci Philippe Katerine ve oyuncu Irene Jacob
Fransız oyuncu Clovis Cornillac ve oyuncu annesi Myriam Boyer
İngiliz şarkıcı Jane Birkin
Marion Cotillard