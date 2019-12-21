Efsane oyuncu Anna Karina'ya veda

Fransız Yeni Dalga ve Godard filmleriyle ünlenen Fransız oyuncu Anna Karina, Paris'te son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun cenaze törenine Karina'nın eşi Dennis Berry, oyuncular Marion Cotillard, Lea Seydoux da katıldı.

Geçen hafta hayatını kaybeden, Fransız Yeni Dalga ve Godard filmleriyle ünlenen Danimarka asıllı Fransız oyuncu, yazar ve yönetmen Anna Karina son yolculuğuna uğurlandı.

79 yaşında hayata veda eden oyuncu için bugün Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Chapelle de l'Est'te tören düzenlendi.

Karina, cenaze töreninin ardından Pere Lachaise mezarlığına defnedildi.

Karina'nın eşi Dennis Berry'nin de hazır bulunduğu cenazeye pek çok ünlü isim katıldı. Katılımcılardan Fransız oyuncu Marion Cotillard, Berry'yi böyle teselli etti. 

İşte Anna Karina'ya veda töreninden yansıyanlar...

Kanadalı oyuncu Gabrielle Lazure

Fransız aktör Charles Berling

Anna Karina'nın eşi Dennis Berry ve oyuncu Marion Cotillard

Fransız oyuncu Lea Seydoux

Fransız oyuncu Macha Meril

Şarkıcı ve besteci Philippe Katerine ve oyuncu Irene Jacob

Fransız oyuncu Clovis Cornillac ve oyuncu annesi Myriam Boyer

İngiliz şarkıcı Jane Birkin

Marion Cotillard

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