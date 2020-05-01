Efsane tenisçiler ünlü isimlerle karşılaşıyor

01.05.2020 - 07:53
Dünyaca nam salmış 8 profesyonel tenisçi, sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimleriyle karşı karşıya geliyor... Maria Sharapova ABD'li bir diğer model Karlie Kloss'la; Serena Williams ise Gigi Hadid ile 3 Mayıs Pazar günü Mario Tennis Aces oyun dünyasına girip Nintendo Switch konsollarıyla turnuva performansı gösterecek.
Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak turnuvada katılımcılara seçtikleri hayır kuruluşuna bağış yapmaları için 25 bin dolar verilecek. Turnuvanın kazanlanlarına ise 1 milyon dolar daha bağış sağlanacak.
Etkinlikte birbiriyle oynayacak isimler şöyle:
Serena Williams - Gigi Hadid
Kei Nishikori - Steve Aoki