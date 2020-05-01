Efsane tenisçiler ünlü isimlerle karşılaşıyor

Dünyada 3 milyon 270 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs salgını nedeniyle karantina tedbirleri sürerken, efsane tenisçiler Maria Sharapova, Serena ve Venus Williams’ın yanı sıra ABD’li süper model Gigi Hadid gibi birçok ünlü isim pazar günü online olarak Mario Tennis Aces oyunundaki turnuvada karşı karşıya gelecek.

01.05.2020 - 07:53

Dünyaca nam salmış 8 profesyonel tenisçi, sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimleriyle karşı karşıya geliyor...  Maria Sharapova ABD'li bir diğer model Karlie Kloss'la; Serena Williams ise  Gigi Hadid ile 3 Mayıs Pazar günü Mario Tennis Aces oyun dünyasına girip Nintendo Switch konsollarıyla turnuva performansı gösterecek.

Kariyerini sonlandıran Rus tenisçi Maria Sharapova'nın yanı sıra ABD'li ünlü tenisçiler Serena ve Venus Williams, Naomi Osaka, Kei Nishikori online olarak 'Stay at Home Slam' isimli bu sanal tenis etkinliğinde yer alacak. Ünlü modeller Karlie Kloss, Hailey Bieber ve Gigi Hadid de evlerinden turnuvaya katılacak isimler arasında.

Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak turnuvada katılımcılara seçtikleri hayır kuruluşuna bağış yapmaları için 25 bin dolar verilecek. Turnuvanın kazanlanlarına ise 1 milyon dolar daha bağış sağlanacak.

Etkinlikte birbiriyle oynayacak isimler şöyle:

Serena Williams - Gigi Hadid

Naomi Osaka - Hailey Bieber
Venus Williams - JuJu Smith-Schuster
Maria Sharapova - Karlie Kloss

Kei Nishikori - Steve Aoki

Madison Keys - Seal
Taylor Fritz - Addison Rae
Kevin Anderson - Ryan Tannehill

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