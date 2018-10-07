Efsane yarış atı Bold Pilot, 7 Aralık’ta sinemalarda (Halis-Begüm aşkı)
Türk yarışçılığının efsane safkanı Bold Pilot'ın hayatı beyazperdeye aktarıldı. "Boldi" adlı filmde, ünlü jokey Halis Karataş’ı oyuncu Ekin Koç canlandıracak. Hikaye Halis Karataş'ın Bold Pilot ile kırdığı rekor ve aşkı Begüm Atman üzerinden ilerliyor...
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GAZİ KOŞUSU'NU KAZANDI
Özdemir Atman'a ait 1996 Gazi Koşusu şampiyonu Bold Pilot'ın hayatı "Boldi" isimli filmle beyazperdede. Filmde Bold Pilot'ın büyük başarısı ve o dönemin genç jokeyi Halis Karataş ile sonradan eşi olacak Begüm Atman'ın unutulmaz aşkları beyazperdeye taşınıyor.
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GERÇEK HİKAYEFilmde, Farah Zeynep Abdullah ve Ekin Koç başrollerde. Bazı bölümleri Veliefendi Hipodromu'ndaki pistlerde çekilen filmde ünlü jokey Halis Karataş’ı Ekin Koç, eşi Begüm Atman’ı ise Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.
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VELİEFENDİ'DE BÜYÜK AŞK
Bold Pilot'ın sahibi ve Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor. Türkiye'nin en eski at sahipleri arasında yer alan Atman, jokey Halis Karataş'ın aşkı Begüm Atman'ın da babası. Bold Pilot, Gazi Koşusu zaferinin yanı sıra kazandığı sayısız kupa ile Atman Ekürisi'nin de sembollerinden.
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7 ARALIK'TA SİNEMALARDAAy Yapım ve Med Yapım’ın ortaklığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız oturuyor. Film, 7 Aralık’ta sinemalarda vizyona girecek. Atman Ailesi ve jokey Karataş da çekimler sırasında hikayeye büyük destek verdiler.
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ONUN GİBİSİ GELMEDİÖzdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot’un jokeyi Halis Karataş ile birlikte kırdığı 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2.26.22’lik rekorun hala yanına yaklaşan bir at çıkmadı. Bold Pilot, Türk yarış tarihinin gelmiş geçmiş en büyük safkanları arasında kabul ediliyor. Hatta onun için 2013'de Veliefendi'de bir de jübile töreni yapılmıştı.
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22 YAŞINDA VEDA ETTİ
Efsane at Bold Pilot, 2015 yılında 22 yaşında hayatını kaybetmişti. Safkanın ölümü sonrası yarışseverler büyük üzüntü yaşadı. Bold Pilot'ın sahibi Özdemir Atman, 70. Gazi Koşusu sonrası ‘Merkez Bankası’nı verseler satmam’ diyerek atına değer biçilemeyeceğini belirtmişti.
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