Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor

Geçen yıl 103 yaşındayken hayatını kaybeden efsanevi Hollywood aktörü Kirk Douglas'ın yıllarca eşiyle birlikte yaşadığı Beverly Hills'teki evi 7,5 milyon dolara satışa çıkarıldı. Douglas, bu evi 70'li yıllarda 400 bin dolara almıştı. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 12:42 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 13:11

Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 1

Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah ve Şampiyon gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Kirk Douglas, 5 Şubat 2020'de 103 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi, efsanevi aktör ve eşinin yıllarca birlikte oturduğu evi satışa çıkarılıyor.

Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 2

Hollywood yıldızı Michael Douglas'ın babası olan Kirk Douglas’ın 70’li yıllarda 400 bin dolara satın aldığı Beverly Hills’teki evin bugünkü değeri 7,5 milyon dolar.

Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 3

Dört yatak odalı, boydan boya camlı malikanenin iki kartlı bir de misafir evi var.

Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 4

Havuzu ve spa’sı olan 1500 metrekareye kurulan evin etrafı ağaçlarla çevrili geniş bir bahçesi bulunuyor.  

Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 5

İşte Kirk Douglas'ın 7,5 milyon dolarlık malikanesinin içinden kareler...

Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 6
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 7
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 8
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 9
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 10
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 11
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 12
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 13
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 14
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 15
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 16
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 17
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 18
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 19
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 20
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 21
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 22
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 23
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor - 24

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