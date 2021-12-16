Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor

Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah ve Şampiyon gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Kirk Douglas, 5 Şubat 2020'de 103 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi, efsanevi aktör ve eşinin yıllarca birlikte oturduğu evi satışa çıkarılıyor.