Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın evi 7,5 milyon dolara satılıyor

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 12:42 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 13:11
Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah ve Şampiyon gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Kirk Douglas, 5 Şubat 2020'de 103 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi, efsanevi aktör ve eşinin yıllarca birlikte oturduğu evi satışa çıkarılıyor.
Hollywood yıldızı Michael Douglas'ın babası olan Kirk Douglas’ın 70’li yıllarda 400 bin dolara satın aldığı Beverly Hills’teki evin bugünkü değeri 7,5 milyon dolar.
Dört yatak odalı, boydan boya camlı malikanenin iki kartlı bir de misafir evi var.
Havuzu ve spa’sı olan 1500 metrekareye kurulan evin etrafı ağaçlarla çevrili geniş bir bahçesi bulunuyor.
İşte Kirk Douglas'ın 7,5 milyon dolarlık malikanesinin içinden kareler...