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Efsanevi futbolcu Maradona tutuklandı

İlk kez Cannes Film Festivali'nde belgeseli görücüye çıkan ve hayranlarına izlemeyin çağrısı yapan Maradona, eski kız arkadaşı Rocio Oliva'ya 5 milyon euro'luk borcunu ödemediği gerekçesiyle tutuklandı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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    Dünyaca ünlü efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın geçtiğimiz aralık ayında ayrıldığı 6 yıllık kız arkadaşı Rocio Oliva, efsane futbolcu için maddi tazminat davası açmıştı.

    MARADONA'NIN HİKAYESİ CANNES'DA (TIKLA İZLE)
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    Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı.


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    Maradona'nın tutuklanma sebebi ise eski partnerine olan 5 milyon euro'luk bir borcu olması ifade edildi.


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    58 yaşındaki Maradona'nın 13 Haziran'da mahkemeye çıkacağı belirtildi.
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    Öte yandan Arjantinli efsane Diego Maradona'nın hikayesi beyazperdeye taşındı. Yıldız futbolcuyu konu alan belgesel film, prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı. Belgeselin yönetmenlik koltuğunda ise Oscar ödüllü Asif Kapadia var.

    MARADONA'NIN HİKAYESİ CANNES'DA (TIKLA İZLE)

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    Kapadia, Maradona'ya filmi prömiyerden önce izletmek istediğini ancak efsane futbolcunun yoğunluğundan buna zaman ayıramadığını söyledi. Belgeseli izlemeyen Maradona hayranlarına da seyretmeyin çağrısı yaptı.
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