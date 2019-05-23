Efsanevi futbolcu Maradona tutuklandı
İlk kez Cannes Film Festivali'nde belgeseli görücüye çıkan ve hayranlarına izlemeyin çağrısı yapan Maradona, eski kız arkadaşı Rocio Oliva'ya 5 milyon euro'luk borcunu ödemediği gerekçesiyle tutuklandı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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1Dünyaca ünlü efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın geçtiğimiz aralık ayında ayrıldığı 6 yıllık kız arkadaşı Rocio Oliva, efsane futbolcu için maddi tazminat davası açmıştı.
MARADONA'NIN HİKAYESİ CANNES'DA (TIKLA İZLE)
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2Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı.
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3Maradona'nın tutuklanma sebebi ise eski partnerine olan 5 milyon euro'luk bir borcu olması ifade edildi.
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458 yaşındaki Maradona'nın 13 Haziran'da mahkemeye çıkacağı belirtildi.
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Öte yandan Arjantinli efsane Diego Maradona'nın hikayesi beyazperdeye taşındı. Yıldız futbolcuyu konu alan belgesel film, prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı. Belgeselin yönetmenlik koltuğunda ise Oscar ödüllü Asif Kapadia var.
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6Kapadia, Maradona'ya filmi prömiyerden önce izletmek istediğini ancak efsane futbolcunun yoğunluğundan buna zaman ayıramadığını söyledi. Belgeseli izlemeyen Maradona hayranlarına da seyretmeyin çağrısı yaptı.